Редкое извержение вулкана Хайли-Губби в Эфиопии зафиксировали спутниковые снимки.

Спутниковые снимки зафиксировали редкое извержение вулкана Хайли-Губби в Эфиопии, которое произошло в воскресенье и выбросило мощные столбы пепла в сторону Йемена и Омана. Как пишет Newsweek, это первая за примерно 10 тысяч лет активность этого вулкана, что дает ученым уникальную возможность исследовать объект, который считался полностью спящим.

По словам исследователей, событие демонстрирует, что даже вулканы, которые оставались неактивными тысячелетиями, могут внезапно проснуться, создавая риски для авиации, региональных перелетов и местного населения. Афрарский рифт, где расположен Хайли-Губби, является одним из самых активных геологических районов Восточной Африки.

"Оперативные спутниковые данные позволяют отслеживать масштабы извержения и направление движения пепельных облаков, что имеет ключевое значение для готовности к возможным чрезвычайным ситуациям и понимания вулканической активности в регионе", - говорится в статье.

По данным Центра консультаций по вулканическому пеплу в Тулузе (VAAC), извержение началось около 8:30 по UTC (всемирному координированному времени). Во время взрывной фазы пепел выбрасывало на высоту до 13,7 километра. Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства зафиксировал масштаб образованного облака пепла и его перемещение. По последней сводке VAAC, активность прекратилась, но мониторинг продолжается.

Аналитики независимой группы GeologyHub первыми заметили резкий рост пепельного облака и сообщили об этом VAAC. Центр оперативно подтвердил извержение. На картах VAAC, обнародованных в воскресенье, нижние слои пепла двигались в направлении Джибути и Йемена, тогда как высокие слои дрейфовали на восток - над Оманом и дальше к Аравийскому морю. Часть пепла верхнего уровня может достичь Ирана, Пакистана и Индии.

Вулкан Хайли-Губби расположен к юго-востоку от хребта Эрта-Але в пределах Афрарского рифта - одного из самых активных вулканических регионов Африки. Несмотря на регулярные извержения в районе, нет доказательств, что Гайли-Губби проявлял активность в течение всего Голоцена, то есть последних 10 тысяч лет. Поэтому нынешнее извержение - уникальная возможность для геологов изучить вулкан, который молчал тысячелетиями.

Пока данных о влиянии извержения на авиарейсы или местные общины нет. В VAAC Тулуза отмечают, что обновления будут поступать по мере получения новых спутниковых и наземных данных. Власти внимательно отслеживают перемещение пепельных облаков, которые представляют угрозу для авиадвигателей и видимости.

В дальнейшем ученые продолжат анализировать спутниковые снимки и другие данные, чтобы определить, возможно ли повторное извержение. Говорится, что авиационные предупреждения могут корректироваться в зависимости от движения пепла, тогда как исследователи получают новые знания о поведении древних вулканов Восточной Африки.

Отмечается, что на платформе X аккаунт DisasterAlert опубликовал впечатляющее таймлапс-видео возможного момента взрыва - ролик передает масштабность явления.

