Китайский лидер сказал американскому, что он "поддерживает все усилия, направленные на достижение мира".

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в понедельник, 24 ноября, провели телефонный разговор. Об этом сообщило информационное агентство Синьхуа. Среди прочего говорили и о войне в Украине.

В частности, как говорится в сообщении, Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны будут продолжать уменьшать свои разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения для решения кризиса в его корне".

Также лидер КНР во время разговора "уточнил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу". Он подчеркнул, что "возвращение Тайваня в состав Китая является важным компонентом послевоенного международного порядка".

Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин вспомнили свою встречу в прошлом месяце в Пусане (Южная Корея), которая, как пишет китайское медиа, "привела ко многим важным консенсусам, которые определили курс и придали импульс стабильному развитию китайско-американских отношений, а также послали позитивный сигнал миру".

"С момента встречи в Пусане китайско-американские отношения в целом остаются стабильными и улучшаются, что было широко одобрено обеими странами и международным сообществом. Это еще раз демонстрирует, что принцип "сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обоим" является принципом здравого смысла, неоднократно подтвержденным практикой, и что "взаимные достижения и общее процветание" между Китаем и США является ощутимой реальностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп в разговоре с китайским коллегой сказал, что "Си Цзиньпин - замечательный лидер" и что их встреча в Пусане "была очень приятной". В сообщении говорится, что президент США полностью согласился со взглядами Си на двусторонние отношения.

"Он (Трамп, - ред.) добавил, что Китай сыграл решающую роль в победе во Второй мировой войне, и США понимают важность тайваньского вопроса для Китая", - пишет агентство.

Встреча Трампа и Си в Пусане

Как сообщал ранее УНИАН, американский и китайский лидеры провели встречу 30 октября 2025 года в Пусане в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главными темами их переговоров стали торговые отношения. Кроме того, они обсудили и российскую войну в Украине.

После встречи Трамп раскрыл, о чем договорился с Си Цзиньпином относительно войны в Украине.

"Мы долго говорили с Си об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать. Мы согласились, что обе стороны завязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться, это безумие", - сказал президент США.

Он также заявил, что "Си поможет нам в вопросе Украины, но больше мы ничего не можем сделать".

Трамп оценил встречу с китайским лидером на "12 из 10" и анонсировал взаимные визиты.

