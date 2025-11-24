За певицу снова вступился ее кум.

Певица Светлана Лобода в очередной раз попала в скандал. Пользователи сети возмутились ее поведением на концерте.

В соцсети Threads появилось видео с недавнего выступления певицы в Осло, Норвегия. В частности завирусился момент с флагом, которой бросили на сцену зрители, на что Светлана отреагировала неоднозначно.

Из ролика можно заметить, как артистка поднимает флаг, но не разворачивает его. Подержав его немного в руках, Лобода попросила танцовщицу ее балета отнести флаг за сцену.

"Очередной раз Светлана Лобода поставила пятно на репутации. На концерте в Осло Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила красивые слова. Но под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, смятым подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та унесла его..." - говорилось в сообщении очевидицы.

Именно такое пренебрежительное отношение к государственному символу Украины и возмутило пользователей. Вместо этого они привели в пример американскую группу Imagine Dragons, которые на каждом своем концерте в Европе поднимали сине-желтый флаг:

"Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно..."

За певицу попытался вступиться ее кум, ведущий Анатолий Анатолич. Он опубликовал кадр с другого концерта Лободы, где она высоко держит в руках развернутый украинский кадр. Однако, шоумен сам добавил, что это фото было сделано в 2023-м как раз тогда, когда певица выпустила украиноязычный альбом.

К слову, Анатолич уже не впервые заступается за подругу. В частности, ранее он пытался объяснить, почему Лобода до сих пор поет на русском.

