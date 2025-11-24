Военный подчеркнул, что, пока все обсуждают "мирный план", ситуация на фронте только ухудшается.

Ситуация на фронте меняется только в худшую сторону для Сил обороны Украины - враг сейчас в целом имеет значительное улучшение оперативного положения. Об этом заявил подполковник ВСУ из состава Третьего армейского корпуса Максим Жорин в своем телеграмм-канале.

По его словам, пока все обсуждают мирные переговоры и каждый пункт "мирного плана" отдельно, фронт никуда не делся, "и ситуация там движется только в худшую сторону".

"На некоторых участках при отсутствии срочных изменений будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере определенных населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях", - отметил Жорин.

Видео дня

Что касается пунктов "мирного плана", то, по его убеждению, какие бы они ни были, их просто не будут придерживаться - "как со стороны РФ, так и в части "гарантий безопасности" от Запада".

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины, россияне переносят свои сроки наступления. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. "Они переносят какие-то свои дедлайны, но непосредственно в самом городе ситуация складывается в пользу украинцев. Если теоретически они смогли бы устроить обходы, если имели бы большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет", - отметил он.

Впрочем, российские войска имеют успех в Покровске. Накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись в пределах города, а также вблизи Даченского к югу от Мирнограда в Покровском районе.

Также в группировке войск "Восток" рассказали, что россияне пытаются обойти Покровск, поскольку не могут прорвать его оборону. Кроме того, военные поделились, что оккупанты в течение нескольких дней пытались продвинуться в центральную часть города под прикрытием густого тумана. Однако украинские бойцы ликвидировали их.

Вас также могут заинтересовать новости: