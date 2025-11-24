Глава британского правительства Кир Стармер прокомментировал переговоры о мире в Украине. Как передает Тelegraph, Стармер подчеркнул, что первостепенное значение в текущих переговорах должны иметь два определения - "справедливый" и "прочный".
В общении с прессой Стармер сказал, что надеется на прогресс в ходе переговоров в Женеве.
Представитель Лондона пояснил, что в процессе переговоров о мирном плане для Украины все полностью сосредоточены на справедливом и прочном мире, который в результате следует получить. Стармер добавил:
"Оба эти слова (прочный и справедливый - ред.) имеют значение. Вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной. (Соглашение) должно быть долгосрочным и устойчивым."
Вместе с тем, Стармер подчеркнул, что еще предстоит проделать большую работу.
В мирном плане по Украине ожидаются изменения
Ранее УНИАН передавал слова госсекретаря США Марка Рубио, который заявлял о внесении определенных изменений в "мирный план" США. Предполагается, что речь идет об изменениях на основе предложений Украины.
Представители Киева, которые обсуждали с делегацией США план завершения войны в Украине, возвращаются из Женевы. Президент Зеленский анонсировал дальнейшие шаги.