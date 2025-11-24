По словам премьер-министра Британии, в Женеве достигнут прогресс в отношении переговоров по завершению войны в Украине.

Глава британского правительства Кир Стармер прокомментировал переговоры о мире в Украине. Как передает Тelegraph, Стармер подчеркнул, что первостепенное значение в текущих переговорах должны иметь два определения - "справедливый" и "прочный".

В общении с прессой Стармер сказал, что надеется на прогресс в ходе переговоров в Женеве.

Представитель Лондона пояснил, что в процессе переговоров о мирном плане для Украины все полностью сосредоточены на справедливом и прочном мире, который в результате следует получить. Стармер добавил:

"Оба эти слова (прочный и справедливый - ред.) имеют значение. Вопросы, касающиеся Украины, должны решаться Украиной. (Соглашение) должно быть долгосрочным и устойчивым."

Вместе с тем, Стармер подчеркнул, что еще предстоит проделать большую работу.

В мирном плане по Украине ожидаются изменения

Ранее УНИАН передавал слова госсекретаря США Марка Рубио, который заявлял о внесении определенных изменений в "мирный план" США. Предполагается, что речь идет об изменениях на основе предложений Украины.

Представители Киева, которые обсуждали с делегацией США план завершения войны в Украине, возвращаются из Женевы. Президент Зеленский анонсировал дальнейшие шаги.

