Предварительно, в Киеве уже четверо пострадавших в результате комбинированного российского удара.

Россия осуществила массированный, комбинированный удар по столице Украины в ночь на вторник, 25 ноября. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что под вражеской атакой оказались жилые дома.

В частности, Ткаченко сообщил, что в Печерском районе произошло повреждение 22-этажного дома на уровне 4-7 этажей. Он отметил, что информации о пострадавших не поступало.

Также в Днепровском районе возник сильный пожар на последних этажах 9-тиэтажки, горят балконы.

"Сейчас есть информация об одном пострадавшем, но ситуация динамичная", - отметил он.

Впоследствии он уточнил, что уже известно о четырех пострадавших в Днепровском районе. Предварительно, удалось спасти 8 человек.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в некоторых районах столицы произошли перебои с энерго- и водоснабжением из-за последствий российской атаки.

Российские атаки по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 24 ноября, в Одессе примерно 18:15 была объявлена воздушная тревога из-за вражеской дроновую атаку. Сообщалось, что вражеские беспилотники фиксируются в разных районах города, в том числе в центре города, в районе порта, в Пересыпском районе и т.д. По словам очевидцев, есть попадания в жилые дома. Также сообщается, что в части города пропал свет, возникли проблемы с электротранспортом.

Также мы писали, что российская оккупационная армия 24 ноября нанесла по Херсону артиллерийский удар, в результате которого погибла доцент кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета (ХНТУ), кандидат экономических наук Марина Губа. Трагедия произошла в Днепровском районе города. Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что оккупанты целенаправленно обстреляли жилые дома. Из-за вражеского снаряда посреди улицы погибла пожилая женщина.

