По словам очевидцев, в части города исчез свет.

Российская оккупационная армия в понедельник, 24 ноября, атакует Одессу дронами, в городе начались пожары.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 18:15. Мониторинговые каналы сообщили, что много дронов движутся со стороны Черного моря в сторону Одессы. Уже вскоре начались взрывы и стрельба.

Дроны фиксируются в разных районах города, в том числе в центре города, в районе порта, в Пересыпском районе и тому подобное. По словам очевидцев, есть попадания в жилые дома, в частности люди говорят, что "прилет" произошел во двор многоэтажки. Люди видят огонь и дым.

Также, очевидцы рассказали, что в части города исчез свет, но связано ли это с последствиями российских ударов - пока неизвестно. Кроме того, жители сообщают, что в городе проблемы с электротранспортом - на определенных улицах "замерли" троллейбусы и трамваи.

Мониторинговые каналы предупредили, что вражеские беспилотники фиксируются также на юге Одесской области.

Позже начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в части города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб.

"Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий", - сказал чиновник.

Чиновник просит население обратить внимание на то, что в городе в круглосуточном режиме работают пункты несокрушимости.

Российские удары по Одессе

Напомним, 24 ноября ночью российская армия нанесла дроновой удар по югу Одесской области - в результате атаки повреждено определенное оборудование портовой инфраструктуры, на судне, которое сейчас не эксплуатируется, возникло возгорание.

Накануне, 23 ноября, армия РФ массированно атаковала Одессу и районы области беспилотниками, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских целей, произошло повреждение объектов гражданского назначения.

В частности, в результате попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадали несколько частных жилых домов - выбито остекление, повреждены крыши и заборы.

