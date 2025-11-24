Российская оккупационная армия в понедельник, 24 ноября, атакует Одессу дронами, в городе начались пожары.
Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 18:15. Мониторинговые каналы сообщили, что много дронов движутся со стороны Черного моря в сторону Одессы. Уже вскоре начались взрывы и стрельба.
Дроны фиксируются в разных районах города, в том числе в центре города, в районе порта, в Пересыпском районе и тому подобное. По словам очевидцев, есть попадания в жилые дома, в частности люди говорят, что "прилет" произошел во двор многоэтажки. Люди видят огонь и дым.
Также, очевидцы рассказали, что в части города исчез свет, но связано ли это с последствиями российских ударов - пока неизвестно. Кроме того, жители сообщают, что в городе проблемы с электротранспортом - на определенных улицах "замерли" троллейбусы и трамваи.
Мониторинговые каналы предупредили, что вражеские беспилотники фиксируются также на юге Одесской области.
Позже начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в части города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб.
"Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта. Соответствующие службы работают над устранением последствий", - сказал чиновник.
Чиновник просит население обратить внимание на то, что в городе в круглосуточном режиме работают пункты несокрушимости.
Российские удары по Одессе
Напомним, 24 ноября ночью российская армия нанесла дроновой удар по югу Одесской области - в результате атаки повреждено определенное оборудование портовой инфраструктуры, на судне, которое сейчас не эксплуатируется, возникло возгорание.
Накануне, 23 ноября, армия РФ массированно атаковала Одессу и районы области беспилотниками, в частности объекты энергетической инфраструктуры. Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских целей, произошло повреждение объектов гражданского назначения.
В частности, в результате попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадали несколько частных жилых домов - выбито остекление, повреждены крыши и заборы.