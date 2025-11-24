Сейчас он насчитывает лишь 19 пунктов, ранее их было 28.

Украина внесла существенные изменения в американский "мирный план" по завершению войны. Из него изъяли ряд максималистских требований России.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. Между тем европейские лидеры предупредили, что быстрого заключения соглашения не будет.

"Оригинальный 28-пунктный американо-российский план был разработан в прошлом месяце Кириллом Дмитриевым, специальным посланником Владимира Путина, и представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Он призывает Украину вывести войска из городов, которые она контролирует в восточном регионе Донбасса, ограничить численность своей армии и не вступать в НАТО", – напоминают авторы.

Видео дня

Однако во время переговоров, которые состоялись в Женеве 23 ноября, план существенно пересмотрели. Сейчас он насчитывает лишь 19 пунктов. Украина и ее европейские партнеры отмечают, что отправной точкой для обсуждения территориальный вопросов должна быть действующая линия фронта.

Кроме того, захваченные Россией земли нельзя признавать российскими. Отмечается также, что Киев должен самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО, что в Кремле хотят заблокировать.

Переговоры в Женеве: что было после встречи

По возвращении в Киев украинская делегация проинформировала Зеленского о переговорах. Они описали последнюю версию плана как более реалистичную.

Отдельно украинский лидер пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и призвал его привлечь к процессу европейские страны. По сообщениям, Вэнс согласился.

"Мирный план" по Украине: другие заявления

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча в Женеве, где обсуждали предложенный США "мирный план", была успешной. По его словам, этот план будут продвигать дальше.

В то же время он отметил, что есть пункты, которые требуют доработки. Раскрывать детали Рютте не стал, поскольку план еще на этапе обсуждения.

Вас также могут заинтересовать новости: