Не так давно 91-летняя Брижит Бардо перенесла сложную операцию.

Известная французская актриса Брижит Бардо снова оказалась в больнице после того, как перенесла операцию в октябре этого года.

Как сообщает Nice-Matin, 91-летнюю звезду французского кино в очередной раз госпитализировали в частную клинику Сен-Жан в Тулоне, где она недавно проходила лечение. Тогда, как известно, Брижит перенесла операцию и проходила реабилитацию.

Точный диагноз актрисы не разглашается. Известно лишь, что она борется с серьезной болезнью и находится под пристальным наблюдением медиков.

Комментарии относительно своего состояния Бардо не дает, так же не выходят на связь и ее родственники. Правда, недавно актрисе пришлось нарушить молчание.

Популярный французский блогер распространил слухи о якобы смерти актрисы, отметив, что уже готовятся ее похороны. Тогда на официальной странице 91-летней Брижит появилось эмоциональное сообщение, которое опровергло все домыслы:

"Я не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте, что я в порядке и не намерена уходить из жизни. Кто имеет уши, тот пусть слушает".

Напомним, что Брижит Бардо прославилась еще в 1950-х годах. Наибольшую славу ей принесли роли в таких культовых фильмах, как "И создал Бог женщину", "Ромовый бульвар" и "Презрение".

