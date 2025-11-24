Украинцам стоит быть готовыми к дальнейшей девальвации гривни.

Курс доллара в Украине постепенно растет. Эксперты рассказали, покупать или продавать доллары сейчас украинцам.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН посоветовал не спешить с повторным вложением всех средств до конца ноября.

"Не стоит открывать новые гривневые депозиты, покупать гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако не стоит и полностью переводить сбережения в доллары", - отметил эксперт.

По его словам, если в декабре Украина согласует достаточный объем зарубежной финансовой помощи на 2026 год, то доллар не подорожает до 50 гривень и выше.

"То есть гривневые валютные инструменты останутся, как и в 2025 году, выгоднее покупки валюты в надежде на ее подорожание. Самым правильным решением, на мой взгляд, будет подождать еще неделю и не проводить никаких действий ни с гривной, ни с валютой. За исключением закрытия гривневых депозитов, срок действия которых истек", - подчеркнул Пендзин.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский советует сохранить не менее 30% сбережений в гривнях.

"Гривневые сбережения должны обеспечивать не менее трех месяцев расходов домохозяйства при отсутствии в течение этого времени каких-либо доходов. Все, что выше, сейчас можно переводить в валюту, пока темпы девальвации гривни незначительны", - уточнил эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин указал, что сейчас покупать доллары не так выгодно, как в начале ноября, потому что валюта подорожала, а разница между куплей и продажей увеличилась.

"Однако риски того, что доллар может подорожать в следующем году до 45 грн., достаточно высоки, поэтому вложения в валюту могут стать выгодными уже в середине 2026 года", - подчеркнул аналитик.

Что касается продажи валюты, то все эксперты все еще не советуют этого делать без необходимости.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце ноября валютный рынок снова оказывается в зоне влияния широкого комплекса факторов, однако среди всех переменных именно энергетическая ситуация остается определяющей.

При этом он указал, что несмотря на имеющиеся риски, НБУ имеет широкий набор механизмов, которые позволяют держать ситуацию под контролем.

