Intel Arc 570 предлагает лучшее соотношение цены и производительности, чем бюджетные решения Nvidia и AMD.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором составили рейтинги лучших видеокарт по соотношению "цена за FPS". Картина лучших предложений сильно зависит от региона, однако некоторые модели стабильно попадают в лидеры по всему миру.

Протестировав 14 современных видеокарт в 18 играх при разрешении 1440p, а затем сопоставив их производительность с минимальными ценами в разных странах, авторы пришли к выводу, что Intel Arc B570 с 10 ГБ памяти является одним из самых интересных предложений в своей ценовой категории.

В среднем видеокарта предлагает на ~10% лучшее соотношение цены и быстродействия, нежели GeForce RTX 5060, а ключевое преимущество Intel – больший объем видеопамяти (10 ГБ против 8 ГБ у конкурентов в бюджетном сегменте), то есть ее можно покупать с заделом на будущее.

Также в топ-3 самых выгодных GPU в большинстве стран попали Radeon RX 9060 XT и Arc B580. Их вполне можно назвать королями бюджетного сегмента. А одной из самых удачных видеокарт в высоком диапазоне цен является GeForce RTX 5070.

При этом почти во всех странах видеокарты AMD Radeon демонстрируют более выгодное соотношение "стоимость за 1 fps" по сравнению с аналогичными ускорителями Nvidia. Так, в зависимости от конкретного адаптера разница колеблется в пределах 5–15%.

В заключение авторы отмечают, что если вы планируете обновить видеокарту, ноябрь 2025 года – один из самых удачных периодов для покупки за последние месяцы. В начала 2026 года ожидается рост себестоимости компонентов, который может увеличить цены на видеокарты на $100 и даже выше.

УНИАН писал, что в 2026 году мир столкнется с дефицитом всего железа, где есть память. Для геймеров это означает, что покупка ПК-комплектующих будет заметно дороже.

Свежий опрос Steam показал, что Nvidia RTX 3060 вернула звание самой популярной видеокарты среди геймеров. Ноутбучная RTX 4060 опустилась на 2-ю строчку, а следом идет десктопная RTX 4060. Меж тем устройства RTX 50 постепенно становятся все популярнее.

