Теперь письмо-информирование будет выдавать журналистам не Минкульт.

С 1 января 2026 года письма-информирования о выезде представителей медиа и информационной сферы будет предоставлять не Министерство культуры, а Госкомтелерадио.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Согласно постановлению правительства №1509, которым определены изменения в Порядок пересечения госграницы, это будет касаться мужчин 23-60 лет, которые работают в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере.

Согласно документу, пропуск таких лиц через границу будет осуществляться при наличии письма от Государственного комитета телевидения и радиовещания с указанием: даты выезда и возвращения, пункта пропуска и других необходимых данных. До вступления в силу этой нормы ГПСУ рассматривает письма от Минкультуры.

В ГНСУ отметили, что также необходимо:

приглашение иностранной организации для участия в мероприятии с украинским переводом;

паспорт для выезда за границу;

военно-учетный документ с отметками ВСК и СП или электронный ВОД.

Максимальный срок пребывания таких граждан за рубежом - не более 60 дней.

Выезд за границу

Как сообщал УНИАН, с марта правительство изменило порядок пересечения границы для медийщиков и представителей сферы культуры и информационной сферы. Тогда к документам, необходимым для пересечения границы, добавилось письмо о подтверждении участия в конкретном мероприятии.

6 марта вступили в силу изменения, касающиеся представителей медийной сферы и сферы культуры. Был четко прописан порядок подачи запроса и в Министерство культуры, если такие лица планируют выехать за границу для участия в каких-то мероприятиях.

Тогда отмечалось, что из-за пробелов в законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение ГНСУ для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину.

