До недавнего времени самолеты базировались на Дальнем Востоке.

Российские оккупанты перебросили с Дальнего Востока ближе к границам Украины сразу 16 бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-22 и Х-32.

Об этом со ссылкой на данные мониторинговых каналов сообщает "Милитарный". Отмечается, что бомбардировщики перебросили на аэродром "Оленья", который расположен в Мурманской области России, примерно в 1800 километрах от украинской границы.

Издание отмечает, что для самолетов Ту-22М3 с нагрузкой 12000 килограммов максимальный боевой радиус составляет 2410 километров. В то же время ракеты Х-22 и Х-32, которые эти бомбардировщики несут, имеют дальность в 300-1000 км, в зависимости от модификации.

Сначала мониторинговые ресурсы фиксировали переброску 9 самолетов. Однако затем это число возросло до 16, говорится в материале.

"Это может свидетельствовать о подготовке россиянами массированного ракетного удара, в котором могут применить ракеты Х-22/Х-32. Из-за большой высоты полета и скорости эти ракеты являются сложной целью для противовоздушной обороны. Несмотря на низкую точность они имеют большую боевую часть, которая может нанести значительные разрушения", – объясняют авторы.

Отмечается, что в прошлый раз враг применял эти самолеты для ударов по украинским городам 2 августа 2025 года. Тогда вражеская ракета атаковала Николаев, было разрушено несколько частных домов.

Что известно о ракетах Х-22 и Х-32

Российская ракета Х-22 является сверхзвуковой противокорабельной ракетой воздушного базирования большой дальности. Она снаряжена фугасно-кумулятивной проникающей боевой частью, вес которой составляет 960 килограммов.

Ракета может преодолевать расстояние до 300 км, и большую часть пути она летит на траектории на высоте в более 22 километров. Благодаря двухрежимному жидкотопливному реактивному двигателю Х-22 может развивать скорость на уровне 3,5-4,6 Маха.

В то же время ракета Х-32 является глубокой модернизацией ракеты Х-22. Разрабатывать ее начали еще в конце 80-х, однако на вооружение РФ ее приняла только в конце 2016 года, рассказывает "Милитарный".

Корпуса ракет одинаковые, но в модернизированной версии уменьшена боевая часть и увеличены топливные баки. Она может развивать скорость на уровне 3,5-4,6 Маха и преодолевать расстояние в 600-1000 километров.

Атаки РФ по Украине

19 ноября российские захватчики нанесли массированный удар по Украине. Враг применил как дроны, так и крылатые ракеты. По данным ГСЧС Украины, в Тернополе в результате атаки погибли более 30 человек, в том числе дети. Шесть человек, среди которых один ребенок, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам стоит быть очень внимательными к тревогам "в эти дни и недели". Он отметил, что враг не уменьшит давление на украинцев. Такое заявление прозвучало на фоне активизации переговоров о мире.

