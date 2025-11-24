Переговоры в Женеве, где обсуждали этот план, были продуктивными, говорит Левитт.

По итогам переговоров Украины и США в Женеве по "мирному плану" остается еще несколько разногласий. Такое заявление сделала во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Sky News.

По словам пресс-секретаря, переговоры о прекращении войны в Украине были продуктивными, но остается несколько пунктов разногласий. Она также отметила, что по состоянию на сейчас встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе не планируется.

Левитт говорит, что теперь пересмотренный "мирный план" по завершению войны в Украине нужно будет снова представить российской стороне:

"Существует ощущение срочности. Президент хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы война закончилась".

Левитт акцентировала, что президент США оказывает значительное давление на лидеров как Украины, так и страны-агрессора России. Трамп хочет, чтобы соглашение было заключено "как можно скорее".

"Мирный план" США и переговоры в Женеве

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что США и Россия разработали "мирный план" для завершения войны РФ против Украины. Там было 28 пунктов, среди которых – сокращение численности ВСУ, отказ от Донбасса и НАТО, предоставление статуса официального русскому языку и так далее. Этот план критиковали как в Украине, так и в Европе.

По итогам переговоров США, Украины и представителей Европы в Женеве, которые состоялись 23 ноября, кое-что в плане удалось изменить. В частности, как сообщает Financial Times, план сократили с 28 до 19 пунктов.

Издание Bloomberg писало, что из "мирного плана" Трампа убрали пункт об использовании примерно 100 млрд долларов замороженных активов РФ. Это предложение предполагало, что США получат 50% прибыли. Неизрасходованные активы предлагали направить в американо-российский фонд.

