Примечательно, что всего Россия использует сейчас 17 таких самолетов.

В начале октября самолеты НАТО перехватили над Балтийским морем редкий российский самолет Ту-134, сообщило в соцсети Х Воздушное командование НАТО.

В сообщении указывается, что итальянские истребители Eurofighter Typhoon, которые размещены на авиабазе Эмари в Эстонии в рамках миссии по охране воздушного пространства, перехватили несколько военных самолетов России и сопроводили их за пределы района.

Портал "Милитарный" отмечает, что среди перехваченных воздушных целей был тренировочный Ту-134УБЛ. От стандартной модификации Ту-134 эта версия отличается тем, что ее назначение - подготовка экипажей российских ВКС к полетам на стратегических бомбардировщиках Ту-160.

Видео дня

Аналитики предполагают, что перехваченный Ту-134УБЛ используется для перевозки VIP-пассажиров, но именно этот борт предназначен для подготовки экипажей Ту-22 российского флота.

По данным, таких самолетов в России немного, в эксплуатации может быть около 17 единиц, а на хранении может находиться еще 25 таких самолетов.

Примечательно, что Украина в свое время имела 7 подобных самолетов, их базирование было в Кульбакино и Прилуках.

Недавно два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы со стороны Калининградской области. По данным литовских военных, во время учений по дозаправке в воздухе границу пересекли истребитель Су-30 и самолет-заправщик на базе Ил-76.

Также аналитики портала Defense Express рассказали, что Ту-134УБЛ имеет довольно необычный вид за счет длинного носа. Эта особенность объясняется тем, что Ту-134УБЛ является специальной версией пассажирского Ту-134, который получил нос от Ту-22М и был создан для обучения летчиков этого дальнего бомбардировщика и стратегического Ту-160. Кроме этого, самолет получил новое радиокоммуникационное и навигационное оборудование с боевых самолетов.

Как написал сайт The Aviationist, самолетом могли перевозить высокое начальство в или из Калининграда, поскольку самолет с бортовым номером "53" и регистрационным номером RF-12041 и индексом Ту-134А-4 называют "Черной жемчужиной" из-за редкости и необычности.

Провокации РФ против стран НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Россия перебросила с Дальнего Востока ближе к границам Украины сразу 16 бомбардировщиков Ту-22М3. Отмечается, что эти самолеты являются носителями крылатых ракет Х-22 и Х-32. Мониторы сообщили, что бомбардировщики перебросили на аэродром "Оленья", который расположен в Мурманской области России. Вероятно, враг это сделал с целью нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Также мы писали, что стратегический бомбардировщик США В-52Н Stratofortress выполнил учебный полет в небе над Финляндией вблизи с российской границей. Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии сообщили, что В-52Н Stratofortress отработал нанесение ударов по целям на полигоне Сотинпуро, который находится на востоке страны.

Вас также могут заинтересовать новости: