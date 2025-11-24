Найденные на месте раскопок монеты и украшения позволяют оценить экономическую мощь кельтского сообщества.

Археологи обнаружили в Чехии замечательное кельтское поселение II века до н. э., в котором представлена ​​потрясающая коллекция золотых и серебряных монет, ювелирных изделий и предметов роскоши. Об этом пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что открытие, сделанное в ходе плановых исследований перед строительством автомагистрали, даёт редкую возможность заглянуть в историю торговли и ремесел древних кельтов. Артефакты делают эту находку одной из крупнейших и наиболее значимых, когда-либо сделанных в регионе.

Поселение, расположенное недалеко от города Градец-Кралове, было частью крупного торгового пути, связанного со знаменитым Янтарным путём. Археологи первоначально обследовали территорию для строительства автомагистрали D35, когда наткнулись на это место, которое практически не было затронуто современным сельским хозяйством или грабежами. В настоящее время этот район признан ключевым для понимания кельтской культуры и торговли в железном веке.

Найдены неслыханные богатства

Важно, что на месте раскопок было обнаружено впечатляющее множество ценных артефактов, включая сотни золотых и серебряных монет, инструменты для обработки металла, фрагменты керамических сосудов и более 1000 ювелирных изделий. Согласно заявлению Музея Восточной Богемии, эта коллекция является одной из крупнейших, когда-либо найденных в Богемии. Открытие также включает остатки домов, производственных помещений и даже религиозного святилища, что дает редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь и духовные практики жителей поселения.

Отмечается, что найденные на месте раскопок монеты и украшения позволяют оценить экономическую мощь этого кельтского сообщества. Золотые и серебряные монеты, а также изящные бронзовые и железные броши и браслеты, указывают на то, что общество активно вело региональную и междугороднюю торговлю. Это поселение, вероятно, связанное с более широкой торговой сетью Янтарного пути, играло ключевую роль в товарообмене по всей Европе в железном веке.

Процветающий торговый центр

Интересно, что это поселение было не только жилым районом, но и важным производственным центром. Археологи обнаружили свидетельства наличия производственных объектов, в том числе мастерских, вероятно, занимавшихся изготовлением роскошной керамики, которая высоко ценилась в древних торговых сетях.

Наличие янтаря, важнейшего товара, перевозимого по Янтарному пути, ещё раз подчёркивает важную роль поселения в торговле. Археолог Томаш Мангель из Университета Градец-Кралове, один из руководителей раскопок, отметил, что обилие артефактов на этом месте, особенно в верхнем слое почвы, превзошло типичные ожидания от археологических раскопок в этом регионе. В статье сказано:

"Хотя поселение связано с латенской культурой, процветавшей на большей части территории Европы во II и I веках до н.э., до сих пор неясно, какое именно кельтское племя здесь обитало".

Некоторые исследователи предполагают, что бойи, древнее кельтское племя, могли населять эту территорию, однако прямых доказательств этого не обнаружено. Отсутствие надписей или других племенных идентификаторов оставляет вопрос о точном составе населения поселения открытым для дальнейшего изучения.

Отмечается, что открытие этого памятника имеет особое значение в контексте Янтарного пути - сети торговых путей, которые способствовали обмену янтарем и другими товарами из региона Балтийского моря в Средиземноморье. Поселение недалеко от Градца-Кралове, по-видимому, занимало стратегически выгодное положение вдоль одного из этих торговых коридоров. По данным Музея Восточной Чехии, наличие предметов роскоши и других товаров убедительно свидетельствует о том, что поселение было активно вовлечено в дальнюю торговлю.

Археолог Мацей Карвовский из Венского университета, не принимавший участия в раскопках, заявил, что расположение памятника и его коллекция артефактов особенно важны для понимания роли поселений вдоль Янтарного пути.

"Эти пути имели жизненно важное значение для обмена товарами на огромных расстояниях, что делало поселения, подобные обнаруженному в Чехии, ключевыми участниками культурного и экономического обмена древней Европы", - сказано в статье.

Интересно, что необычайная находка будет представлена ​​на выставке в конце этого года, что предоставит публике прекрасную возможность увидеть эти древние сокровища. Более 22 000 мешков с артефактами, включая как предметы повседневного обихода, так и предметы роскоши, дают беспрецедентное представление о богатстве кельтской жизни более двух тысяч лет назад.

