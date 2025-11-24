Новое исследование доказывает: веками историки строили теорию о "быстром распространении" чумы на основе художественного произведения, а не реального свидетельства.

Историки заявили о революционном открытии: фундаментальный документ, на котором строилась популярная теория происхождения и быстрого распространения Черной смерти, оказался художественным текстом.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Arabic and Islamic Studies, ставит под сомнение многовековое представление о том, что чума молниеносно прошла путь от Китая до Европы менее чем за десятилетие.

Миф, ставший "фактом"

Ключевым источником для этой теории была макама XIV века - рифмованный прозаический рассказ сирийского автора Ибн аль-Варди. Несмотря на свой художественный стиль, макама веками трактовалась как историческое описание, якобы фиксировавшее движение болезни по Азии.

Однако ученые обнаружили, что текст никогда не создавался как хроника. Это была аллегория - литературное произведение, призванное передать страх и моральные переживания эпохи, а не маршрут распространения пандемии. Ошибка интерпретации произошла еще в средневековье, а впоследствии ее унаследовали европейские исследователи.

Один вымышленный сюжет - глобальные последствия

На основе макамы сформировался так называемый "нарратив быстрого транзита": версия, по которой Yersinia pestis преодолела путь из Центральной Азии до Черного моря менее чем за 10 лет. Даже современные генетические исследования, подтвердившие центральноазиатское происхождение возбудителя, бессознательно опирались на эту хронологию - хотя она была взята из стихотворной метафоры.

Исследователи отмечают, что Ибн аль-Варди был не единственным. Другие авторы того времени - ас-Сафади и аль-Макризи - также описывали чуму художественными образами: как путешественника, гостя или карающую силу. Впоследствии эти образы были ошибочно трактованы как реальные географические данные.

Что меняет новое открытие

Ученые отмечают: открытие не ставит под сомнение сам факт пандемии или масштаб ее жертв (в Европе погибло 30-50% населения). Но оно кардинально меняет представление о темпах и механизмах ее распространения.

Также исследование возвращает маками к их истинному значению - как культурных свидетельств о том, как люди переживали трагедию. Ученые сравнивают их с современной реакцией общества на COVID-19, где появлялись собственные мифы, символические интерпретации и способы психологической адаптации.

Как подчеркивают авторы, эта история - важное напоминание о том, насколько опасно воспринимать художественную метафору как факт и как легко научные модели могут пойти по ложному пути из-за одной-единственной ошибки интерпретации.

