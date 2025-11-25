В списке есть и ракеты Storm Shadow, которые применяются Вооруженными силами Украины в войне с российским агрессором.

Крылатые ракеты являются одним из важнейших видов вооружения в современной войне. Они имеют большую дальность, высокую скорость и могут избегать обнаружения радарами.

Как рассказывает ресурс Wion, многие страны инвестируют значительные средства в развитие средств для нанесения ударов на расстоянии. Издание назвало 7 крылатых ракет, которые выделяются своей дальностью, точностью и разрушительной силой.

1. "Томагавк" (США)

Ракета "Томагавк" является основой американской системы точных ударов на большие расстояния с 1980-х годов. Ее могут запускать с кораблей и подводных лодок. Эта ракета может поражать наземные или морские цели на расстоянии до 2500 км, а летит она со скоростью около 0,75 Маха.

"Его способность следовать за рельефом местности позволяет ему оставаться вне зоны действия радаров. Вариант Block V имеет усовершенствованную навигацию, противокорабельные возможности и боеголовку весом 450 кг", – добавляют авторы.

2. "Калибр" (страна-оккупант Россия)

Российские крылатые ракеты 3М-54/3М-14 "Калибр", как известно, не раз использовались для террористических ударов по городам Украины. Эти ракеты могут запускаться с кораблей, подводных лодок и береговых систем. В материале сказано, что они имеют максимальную дальность полета 1500-2500 км. Большую часть пути они преодолевают с дозвуковой скоростью, а в конечной фазе могут разгоняться до 2,9 Маха.

Эта ракета может нести до 450 кг взрывчатки. Речь в том числе о проникающих или осколочно-фугасных боеголовках.

3. BrahMos (Индия-Россия)

Ракета BrahMos была разработана Индией совместно с агрессором Россией. Она считается одной из самых быстрых оперативных крылатых ракет на сегодняшний день, пишет ресурс.

"Она летит со скоростью 2,8-3 Маха и может поражать цели на расстоянии до 450-800 км. Разработанный для нанесения насыщенных ударов, BrahMos может запускаться с суши, кораблей, подводных лодок и боевых самолетов, таких как Су-30МКИ. Она несет боеголовку весом 200-300 кг, а его скорость делает перехват чрезвычайно сложным", – отмечают авторы.

4. AGM-158 JASSM/JASSM-ER (США)

Ракеты JASSM и JASSM-ER также могут быть знакомы украинцам, ведь в медиа не раз говорили о возможности их передачи Украине.

Wion рассказывает, что это малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, предназначенные для проникновения в зоны с мощной противовоздушной обороной. Они могут нести боеголовки весом 450 кг и преодолевать расстояние в 370 км (базовая JASSM) и 1000 км (JASSM-ER) на дозвуковых скоростях.

5. Storm Shadow / SCALP-EG (Великобритания-Франция)

Storm Shadow и ее французская версия SCALP – это высокоточная ракета глубокого удара, которая используется несколькими военно-воздушными силами НАТО. Это оружие предназначено для поражения укрепленных целей высокой ценности и уже не раз использовалось украинскими военными для атак по объектам российских захватчиков.

"Его дальность составляет до 560 км, оно имеет дозвуковую скорость полета и двухступенчатую боеголовку весом 450 кг, специально разработанную для пробития подземных бункеров. Автономная навигация ракеты использует несколько источников наведения для обеспечения точности", – поясняется в материале.

6. CJ-10 / DF-10 (Китай)

Китайские крылатые ракеты CJ-10 – основа сил дальнего удара армии Китая. Ее дальность составляет 1500 км. Эта ракета имеет дозвуковую скорость и может нести обычные или ядерные боеголовки.

Запускаться CJ-10 может с кораблей, самолетов и даже наземных транспортных средств.

7. SOM (Турция)

Турецкая ракета от компании TÜBİTAK SAGE имеет дальность 250-500 км. Она летит с дозвуковой скоростью и несет боеголовку весом 230 кг.

"Варианты SOM предназначены как для наземных атак, так и для противокорабельных задач и интегрированы с самолетами Турции и НАТО", – добавляет издание.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают ракеты с ядерным двигателем и какие риски несет их применение.

