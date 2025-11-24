Эрдоган заверил, что продолжит свои усилия по завершению войны РФ против Украины и установлению справедливого мира.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган говорили об Украине во время телефонного разговора.

Об этом сообщает телеграм-канал "ТАСС". "Эрдоган в разговоре с Путиным выразил готовность к содействию в вопросе Украины и предоставить стамбульскую площадку для переговоров", - говорится в сообщении.

Также там сказано, что руководители двух стран обменялись мнениями "в частности в контексте американских предложений по урегулированию".

Также в сообщении отмечается, что Путин заверил Эрдогана, в заинтересованности РФ в политико-дипломатическом решении "украинского кризиса" и что "предложения США по Украине в нынешнем их виде могут стать основой для урегулирования".

Издание Hurriyet добавило, что во время разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои усилия по завершению войны РФ против Украины и установлению справедливого и прочного мира.

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему готова вносить вклад во все дипломатические инициативы и планы, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру в регионе.

Как сообщалось сегодня, турецкий лидер убежден, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно американского плана:

"Возможно ли достичь согласия относительно этого плана? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности".

Эрдоган добавил, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".

Война в Украине: переговоры

Вчера в Швейцарии стартовали переговоры по "мирному плану" США. Его составляли американцы при участии представителей Кремля. Этот план встретил неодобрительные отзывы в Европе. В связи с этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила переговорную позицию Евросоюза по "мирному плану" Трампа и выделила главные пункты, которые должно предусматривать соглашение об окончании войны.

В свою очередь власти Украины встретили план сдержанно, заявив, что готовы работать с ним.

