Российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган говорили об Украине во время телефонного разговора.
Об этом сообщает телеграм-канал "ТАСС". "Эрдоган в разговоре с Путиным выразил готовность к содействию в вопросе Украины и предоставить стамбульскую площадку для переговоров", - говорится в сообщении.
Также там сказано, что руководители двух стран обменялись мнениями "в частности в контексте американских предложений по урегулированию".
Также в сообщении отмечается, что Путин заверил Эрдогана, в заинтересованности РФ в политико-дипломатическом решении "украинского кризиса" и что "предложения США по Украине в нынешнем их виде могут стать основой для урегулирования".
Издание Hurriyet добавило, что во время разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои усилия по завершению войны РФ против Украины и установлению справедливого и прочного мира.
Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему готова вносить вклад во все дипломатические инициативы и планы, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру в регионе.
Как сообщалось сегодня, турецкий лидер убежден, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно американского плана:
"Возможно ли достичь согласия относительно этого плана? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как - и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности".
Эрдоган добавил, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".
Война в Украине: переговоры
Вчера в Швейцарии стартовали переговоры по "мирному плану" США. Его составляли американцы при участии представителей Кремля. Этот план встретил неодобрительные отзывы в Европе. В связи с этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила переговорную позицию Евросоюза по "мирному плану" Трампа и выделила главные пункты, которые должно предусматривать соглашение об окончании войны.
В свою очередь власти Украины встретили план сдержанно, заявив, что готовы работать с ним.