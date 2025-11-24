Страны-соперники имеют несколько типов вооружений, которые при определенных условиях могут представлять смертельную угрозу даже для самых мощных кораблей США.

Американские авианосцы - это гигантские высокотехнологичные боевые комплексы, которые выполняют роль мобильных баз и проекции силы США в мире. Самый новый из них, USS Gerald R. Ford (CVN-78), - самый большой военный корабль, когда-либо построенный. Его защищает собственное авиакрыло, многоуровневая система обороны и целая ударная группа сопровождения. Поэтому потопить такой корабль чрезвычайно сложно - но технически возможно.

Эксперты Slash Gear называют пять типов вооружения, которые в случае прорыва обороны могут нанести критические повреждения даже 100-тысячетонному авианосцу.

1. Ядерное оружие

Ядерный удар - самый эффективный, хоть и маловероятный сценарий уничтожения авианосца. Это доказали американские испытания "Кросроудс" в 1946 году, когда взрыв мощностью 21 кт потопил авианосец USS Saratoga. Современные ядерные боеприпасы США и Китая имеют в разы большую мощность, поэтому прямое попадание стало бы фатальным даже для новейших кораблей.

2. Тяжелые торпеды нового поколения

Современные торпеды, в частности российский "Тип 65" или китайская Yu-6, созданы специально для борьбы с авианосными группами. Они взрываются не в корпус, а под килем - образуя подводный взрыв, который может сломать корабль пополам. Это разрушительное действие показали испытания американских торпед Mark 48.

3. Гиперзвуковые противокорабельные ракеты

Россия и Китай уже имеют способные к боевому применению гиперзвуковые ракеты: российский "Циркон" (до 9 Махов) и китайский DF-ZF (до 10 Махов). Из-за огромной скорости их почти невозможно перехватить. Даже без взрывчатки такая ракета, благодаря кинетической энергии, способна серьезно повредить или уничтожить авианосец.

4. Массовая атака дронов-камикадзе

Война в Украине показала, что рои беспилотников - реальный вызов большим кораблям. Небольшие морские дроны уже потопили корабли Черноморского флота РФ. Если противник запустит сотни или тысячи дронов, начиненных взрывчаткой, они могут "выгрызть" корпус авианосца до критического уровня. Это самый дешевый, но потенциально эффективный метод атаки.

5. Таран взрывным кораблем

Старая, но опасная тактика: направить большой корабль, наполненный взрывчаткой, на авианосец. Пример - теракт против эсминца USS Cole в 2000 году, когда взрывная лодка пробила 12-метровую дыру. Если протаранить авианосец большим судном, особенно танкером с грузом взрывчатки, последствия могут быть катастрофическими.

Хотя эти сценарии теоретически возможны, любая атака на американский авианосец будет означать начало большой войны - поэтому реальное применение такого оружия остается маловероятным.

