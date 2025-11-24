Содержание договоров и будет определять подписантов.

Украина и США работают над рамочным документом о завершении войны. Доработанная версия будет передана России. В то же время финальный документ будет предусматривать подписание ряда юридически обязывающих договоров.

Об этом советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал в эфире "Суспільного". В частности, у него спросили, обсуждалось ли с американцами в Женеве, кто будет ставить подписи в конечном варианте мирного соглашения.

Как сообщил Бевз, еще рано говорить об этом, потому что подписантов определит содержание документа.

Видео дня

"Этот документ, который мы сейчас обсуждаем, не является юридическим договором. Юридический договор, международный договор, в соответствии с Венской конвенцией, с законодательством Украины – это отдельный вид документа. Поэтому ожидание, это большая рамка, где предусмотрено много аспектов урегулирования войны – допустим, это будет рамка, которая будет парафирована лидерами, но на ее выполнение будет подписан ряд международных договоров, юридически обязывающих договоров, которые будут ее внедрять", – сказал Бевз.

Как пример, это может быть договор между Украиной и США о гарантиях безопасности, или договор между Украиной, США и европейскими странами о восстановлении Украины.

"Надо понимать, что это не будет единственный документ, рамочный, и что его будет достаточно. Это будет не так. И уже эти документы, которые лесенкой идут, могут подписывать, возможно, где-то премьер-министр, возможно где-то профильный министр, но наверняка документ самого высокого порядка – ожидается его подписание лидерами государства", – пояснил Бевз.

"Мирный план": переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, делегация Украины во время переговоров в Женеве смогла внести существенные изменения в первый проект американо-российского "мирного плана", который состоял из 28 пунктов. Теперь он насчитывает уже 19 пунктов.

Член делегации Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что текущая редакция документа уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Вас также могут заинтересовать новости: