Актер недавно рассказывал, что ему негде жить.

Известный американский актер и режиссер Кевин Спейси, который недавно озадачил заявлениями об отсутствии постоянного местожительства, заявил, что на самом деле его слова были искажены.

Спейси вышел на связь в Instagram и прояснил ситуацию. Он отметил, что после интервью, в котором откровенно говорилось о том, что актер бездомный, ему начали писать люди с желанием помочь:

"В свете недавних публикаций, которые сообщали, что я бездомный, я почувствовал, что мне необходимо ответить. Не представителям прессы, а тысячам людей, которые связались со мной и предложили место, где я смогу жить или просто спросили, в порядке ли я. Всем вам я хочу ответить, что я искренне тронут вашей щедростью. Но я чувствую, что с моей стороны будет нечестно позволить вам думать, что я действительно бездомный, как указывается в заголовках".

Кевин признался, что действительно переживает непростые времена и живет в гостиницах, но при этом не может сравнить себя с настоящими бездомными.

"Есть очень много людей, которые действительно живут на улице, в своих машинах, у которых действительно тяжелая финансовая ситуация. Я за них очень переживаю. Но из статьи понятно, что я не один из них. И также понятно, что я не пытался приравнять себя к ним. Поэтому мне очень стыдно, что вышла статья с заголовком, который искажает суть текста ради кликов", - извинился актер.

Напомним, что Кевин Спейси был фигурантом громкого скандала о домогательствах, однако в 2023 году суд снял с режиссера все обвинения.

