Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.

Избранница известного украинского ресторатора Евгения Клопотенко, Екатерина Воскресенская, вышла на связь и показала, как прошла их первая годовщина отношений.

В своем блоге в Instagram Екатерина поздравила своего любимого с их праздником. В частности, она опубликовала фото с открыткой, на которой была надпись:

"Спасибо Богу за существование 24 ноября".

Как оказалось, именно в этот день год назад пара официально начала встречаться.

Девушка также кратко рассказала о развитии их истории. Из ее рассказа стало известно, что пара была знакома за долго до начала отношений. Екатерина опубликовала фото с Евгением, которое, по ее словам, было сделано несколько лет назад.

Девушка добавила, что этот первый год вместе был полон приятными моментами - совместными путешествиями и романтическими свиданиями.

"Год назад началась наша история - и целый год нам очень тепло вместе, а еще вкусно, цветочно, романтично, весело, нежно и просто очень хорошо. Как-то так... Люблю нас", - написала она.

Ранее Евгений Клопотенко озадачил заявлением о "свободных отношениях" с Екатериной.

