Риски одномоментного запрета действующих веществ в средствах защиты растений по стандартам Европейского Союза существенно недооценены, в частности из 24,5 млн га сельхозугодий Украины около 10 млн га рискуют стать нерентабельными или потерять урожайность.

Об этом свидетельствуют три независимых исследования - Smart Country (ВАР), НУБиП (ЕБА) и HFFA Research (УКАБ), пишет AgroPortal.ua.

Кроме этого, в исследованиях отмечается:

потери урожая могут составить до 14 млн тонн ежегодно;

экономические потери могут превысить $4,3 млрд;

в разрезе ключевых культур экономические потери могут достигать 144 $/га;

общее падение валовых сборов - до -20%;

экспорт пшеницы и подсолнечного масла просядет на 34%, рапса - на 22%.

"Моделирование на уровне фермерских хозяйств показывает еще более глубокую проблему: 51% фермеров, обрабатывающих 1,4 млн га, не имеют технологических возможностей перейти на более дорогие и слабые альтернативы. И это неудивительно: когда в определенной культуре 40-80% технологической схемы держится на ключевых препаратах, одномоментный запрет - это не "легкий переход", а фактическое отключение технологии", - добавляет Владислав Седик, эксперт рынка.

Дискуссия заключается в том, что законодательство ЕС трактует возможность использования только тех препаратов, которые разрешены в ЕС, тогда как украинские аграрии используют широкий перечень действующих веществ. К моменту вступления Украины в евросообщество их нужно запретить. И это один из самых больших вызовов для украинского агросектора, потому что ни одна страна ЕС не делала этого одномоментно, все двигались постепенно.

В ведущих профильных ассоциациях - Украинском клубе аграрного бизнеса, Европейской Бизнес Ассоциации, Всеукраинской Аграрной Раде - отмечают важность государства в ходе переговоров о вступлении в ЕС добиться адекватных переходных периодов по новым правилам применения средств защиты растений.

"И это, по оценкам агрохимического рынка, должно составлять в идеале 10 лет с момента вступления. За это время производители СЗР вместе с учеными смогут наработать принципиально новые системы защиты растений, а сельскохозяйственные производители внедрить их на практике без негативных последствий, которые могут иметь место в случае резкого моментального запрета без переходных периодов", - говорит Виктор Погорелый, руководитель агрохимического направления ЕБА.

Кроме сокращения выбора СЗР, для аграриев практически под запретом будут и авиационные обработки, особенно дронами, хотя в Директиве 2009/128/EC об этом ни слова, увеличатся буферные зоны, а это - потери от 5 до 15% посевных площадей, обязательным будет интегрированная защита растений, под двойным контролем планируется дезинфекция и остаются риски потери рынков сбыта или их блокировки минимум на полгода из-за отсутствия законодательной базы по уровню остатков (MRL).

Следует заметить, что превышение MRL или отсутствие установленной нормы автоматически делает партию непригодной для продажи на рынке ЕС.

В то же время в ЕС по ряду действующих веществ MRL выше, чем в Украине, включая вещества, которые в ЕС уже запрещены, но MRL еще не пересмотрены до базового уровня. В условиях интеграции во внутренний рынок это означает, что продукция из ЕС с более высокими уровнями остатков сможет беспрепятственно попадать к украинскому потребителю. Такая ситуация создает риски для здоровья населения и неравные конкурентные условия для украинских производителей. Поэтому и Украина должна отстаивать принцип гармонизации MRL по более низким из двух уровней - как стандарт, гарантирующий максимальную защиту потребителя.

