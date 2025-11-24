Православный праздник сегодня в народе носит название Клим Холодный.

25 ноября по новому церковному календарю в Украине почитают святого папу Климента I. В материале рассказываем, какие обычаи этого дня, что принято и чего нельзя делать, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

25 ноября (дата в старом календаре - 8 декабря) православные вспоминают о жизни Климента I - папы Римского, а также одного из апостолов от 70-ти.

Климент родился в I веке и был из обеспеченной римской семьи. В детстве с ним произошел некий случай: вместе с матерью и братьями он попал в кораблекрушение по дороге в Афины. Все выжили, но потерялись. Поэтому, спустя время, отец отправился на поиски семьи, а Климент остался в Риме.

Видео дня

Когда ему исполнилось 24 года, он услышал об учении Христа и решил пойти на восток, чтобы узнать о нем больше. Климент услышал проповеди апостолов Варнавы и Петра, принял крещение и стал учеником Петра. И тогда произошло нечто невероятное: среди других учеников апостола Климент нашел своих братьев, а вскоре они нашли и родителей. Когда семья воссоединилась, то все приняли христианство. Позже Климент стал одним из семидесяти апостолов. По преданию, апостол Петр благословил на служение Климента, и тот стал епископом, а затем и папой Римской церкви (92-101 гг.).

Климент умел исцелять людей и был очень милосердным человеком. Однако за проповеди его сослали в Инкерманские каменоломни возле древнего Херсонеса (сейчас это район Севастополя). Но он и там продолжил проповедовать, а также по его молитве забил источник, из которого брали воду другие заключенные. Все больше людей в тех краях принимали христианскую веру, и власти, понимая, что не могут справиться со святым, приказали утопить его в море.

По преданию, море отступило - тело епископа нашли и похоронили. Еще много веков подряд море в этот день вновь "расступалось". Около 861 года святые Кирилл и Мефодий перенесли мощи Климента в Херсонесский храм, позже часть их доставили в Рим, в базилику Святого Климента. Другую часть в 989 князь Владимир приказал перенести в Десятинную церковь в Киеве.

***

Кого еще почитают 25 ноября по новому стилю - вспоминают Петра, архиепископа Александрийского и преподобного Петра Галатийского, молчальника.

Какой сегодня церковный праздник в старом календаре

Согласно старому стилю 25 ноября вспоминают икону Божией Матери "Милостивая" (Киккскую) - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими молитвами обращаются, что можно делать 25 ноября и что нельзя делать сегодня

К святому Клименту I обращаются с молитвами защитить от болезней и суровых зимних холодов. Считается, что святой помогает укрепить здоровье, дарует семейное благополучие и достаток.

В народе день прозвали Клим Холодный - обычно именно в это время ударяли первые настоящие морозы. По народным поверьям, день благоприятен для спокойных, размеренных дел и размышлений. Можно делать уборку в доме, заниматься готовкой, вязать, наводить порядок во дворе. Продолжается Рождественский пост: тем, кто постится, разрешены блюда с маслом и рыба.

С давних времен существует особая традиция дня: любое важное дело сегодня нужно начинать строго натощак - иначе, говорят, силы будут уходить быстрее, а успеха в деле не будет.

В этот церковный праздник верующих призывают избегать гнева, зависти, лени, обид. Не следует забывать, что из-за скверных слов молитва "не доходит до Бога". Нельзя также отказывать в помощи просящим.

По народным приметам 25 ноября также есть несколько запретов. Прежде всего, советуют сегодня не давать деньги в долг и самим не занимать - такие деньги долго не вернутся и могут подпортить отношения. Не стоит торопиться - все пойдет вкривь и вкось, а также, как уже говорили, не следует начинать важные дела на полный желудок.

Еще один особый запрет: нельзя жаловаться на холод и ненастье - терпеливых зима наградит крепким здоровьем. У кого же сегодня будет настроение хорошее - того ждет счастье весь следующий год.

Приметы на 25 ноября - что обещает природа

По приметам Климентьева дня судят, какой будет зима и урожай:

выпал снег - весна придет поздно, а дождь 25 ноября - к скорому потеплению;

петухи начали петь с самого раннего утра - тоже к теплу;

кот трется о ноги - жди резкого похолодания;

вороны и синицы скачут по снегу - будет оттепель.

Также говорят, что какой сегодня день - таким будет и весь декабрь.

Вас также могут заинтересовать новости: