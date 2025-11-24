Для прохождения теста надо выбрать один из трех телефонов.

Часто люди недооценивают себя, или наоборот - взращивают непомерное эго. В то же время здоровой самооценкой могут похвастаться единицы.

Простой тест на личность способен раскрыть, что вы на самом деле думаете о себе и не скрывается ли за напускной бравадой самоуничижение.

Тест на тип личности и самооценку - результаты

Чтобы пройти психологический тест, выберите один из старых телефонов. Внимательно посмотрите на них и определитесь с тем, который хотели бы видеть у себя дома.

После этого можно будет ознакомиться с ответом, который ему соответствует, и узнать свой уровень самооценки.

Телефон №1

Хотя вы ставите себя выше других, на самом деле у вас не развито чувство собственного достоинства. Из-за этого вы склонны сравнивать себя с другими, игнорируя свои сильные стороны и таланты. Вам стоит начать работать над собой, чтобы принять себя таким, какой вы есть. Это позволит вам повысить свою самооценку и увидеть себя настоящего.

Телефон №2

Вы чувствуете, что являетесь хуже всех остальных и это сильно влияет на вашу личность. Вы часто расстраиваетесь, когда кто-то другой достигает успеха и преуспевает. Вам нужно постараться избавиться от негатива и определить свои сильные стороны, чтобы максимально использовать их. Это позволит вам улучшить свою жизнь и самооценку.

Телефон №3

Вы сильный человек, который научился ценить и любить себя. Это помогает вам преодолевать разные трудности в повседневной жизни. Чужие негативные комментарии вас не волнуют. Вы уверены в себе, своей ценности и силах. Продолжайте сохранять самооценку на этом уровне.

