С наступлением зимы на дорогах появляется не только снег, но и дорожная соль, которая нужна для минимизации скользкости. Различные составы, как хлорид натрия, хлорид кальция и хлорид магния отличаются по стоимости и эффективности, но все они обладают способностью ускорять образование ржавчины на металле – в том числе на автомобилях.

Как объясняет ресурс Jalopnik, нет способа, который помог бы предотвратить контакт вашего автомобиля с дорожной солью – разве что, оставаться дома. Поэтому лучшее решение – поддерживать машину в чистоте. Так вы сможете предотвратить накопление остатков, которые могут начать разъедать панели кузова и ходовую часть.

"Частота мытья зависит от уровня воздействия соли. Как минимум, мойте автомобиль раз в месяц, а если вы регулярно ездите по соленым дорогам, мойте его чаще", – советуют авторы.

Когда надо мыть автомобиль зимой

Какого-то правила по очистке авто в зимний период не существует. Дело лишь в том, как часто ваш автомобиль подвергается воздействию дорожной соли. В регионах, где дороги, покрытые снегом и льдом, не являются нормой, достаточно ежемесячно посещать автомойку или после сильных ураганов.

Если же снег и лед на дорогах в вашем регионе – явление распространенное, контакт с дорожной солью происходит ежедневно. Тогда мыть автомобиль надо раз в одну-две недели.

Мыть автомобиль дома не очень практично, если температура редко поднимается выше нуля – вода только делает подъезд к дому еще более скользким. Поэтому самый удобный способ – посещать автомойку.

"В идеале следует выбирать бесконтактную автомойку без щеток, которые втирают соль и грязь в краску. Также желательно выбрать автомойку, которая предлагает мойку ходовой части, чтобы очистить подвеску, выхлопную систему и тормоза. Стандартная мойка поверхности не очистит эти труднодоступные компоненты. Посещение коммерческой автомойки также часто означает использование теплой воды, которая помогает растворить грязь, и меньше беспокоиться об образовании льда, который может повредить уплотнители дверей", – сказано в материале.

Если же вы хотите помыть авто самостоятельно, делайте это, когда температура воздуха на улице не ниже 10 °C.

