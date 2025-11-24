Согласно исследованию, цены на чувствительные экспортные товары, поставляемые из Китая в Россию, выросли, в среднем, на 87%.

Китайские экспортеры существенно завышают цены на товары двойного назначения для российского военно-промышленного комплекса, используя зависимость Кремля от их поставок. Об этом сообщает Financinal Тimes, ссылаясь на доклад Института новых экономик Банка Финляндии.

Согласно докладу, цены на экспортные товары, поставляемые из Китая в Россию, которые могут иметь военное применение, выросли, в среднем, на 87% в период с 2021 по 2024 год. Для сравнения, цены на аналогичные товары, поставляемые в другие страны, выросли лишь на 9%.

Исследование подтверждает, что Россия смогла использовать китайских поставщиков для приобретения важных для российского ВПК товаров в обход западных ограничений. Но эта лазейка обошлась для них очень дорого.

Авторы исследования сосредоточились на торговле товарами, входящими в категорию "машины и механические устройства" – сюда относится значительное количество оборудования, важного для развития военной промышленности.

Они пришли к выводу, что санкции "ограничили технологические возможности России, сделав импорт критически важных товаров дороже".

Настолько дороже, что "страна-бензоколонка" в некоторых случаях покупала меньше товаров двойного назначения за значительно большие деньги. Например, в период с 2021 по 2024 год стоимость импорта китайских шариковых подшипников в Россию выросла на 76% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2021 годом. Но объем экспорта за это время снизился на 13%.

Исследователи также обнаружили, что цены для российских импортеров существенно повысила и Турция – на 25-55% по сравнению с аналогичными экспортными товарами.

"Исследование показало, что влияние санкций на цены, похоже, усиливается. Возможно, из-за того, что более строгое соблюдение санкций позволило экспортерам требовать от российских клиентов более высокие премии", – констатируют в Financial Times.

Как отметил в разговоре с журналистами высокопоставленный западный чиновник, ответственный за санкции, "обдирание" китайскими компаниями российского ВПК является "довольно хорошим результатом".

"Если повысить цену товара на 80%, то фактически можно почти вдвое уменьшить объем того, что они могут купить", – добавил собеседник издания.

Снятие санкций остается критически важной целью Кремля. В опубликованном варианте мирного плана отмечается, что "вопрос снятия санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае".

Санкции США против РФ и китайский импорт в Россию

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Чуть больше чем через две недели после этого стало известно, что экспорт Китая в РФ рекордно обвалился.

Еще раньше Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Поднебесная намерена расширить взаимные инвестиции с Россией. Он подтвердил приверженность Пекина к развитию отношений, несмотря на "нестабильную" внешнюю обстановку.

