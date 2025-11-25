Левитт отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп является президентом мирного времени, поэтому хочет завершить войну в Украине.

США не могут непрерывно продавать свое оружие на нужды Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Telegram-канал Clash Report.

В частности, Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп уже остановил финансирование Украины за счет США. Однако НАТО покупает американское оружие для нужд Украины. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что это не может происходить вечно.

Левитт подчеркнула, что глава Белого дома хочет, чтобы война в Украине закончилась.

"Трамп - президент мирного времени и именно поэтому он стремится как можно быстрее завершить войну в Украине. Он остается оптимистичным и полным надежды", - добавила Левитт.

Она рассказала, что команды США работают круглосуточно, чтобы довести "мирное соглашение", которое подготовили и передали Украине США, до конца.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что советник руководителя Офиса президента Александр Бевз рассказал, что сейчас Украина и США работают над рамочным документом по завершению войны. Бевз добавил, что финальный документ будет предусматривать подписание ряда юридически обязывающих договоров. В то же время, он добавил, что пока рано обсуждать, кто будет подписывать финальный документ. Бевз не исключает, что документов будет несколько и, возможно, будут заключены договоры не только с США, но и с европейскими странами по гарантиям безопасности или по восстановлению Украины.

Также мы писали, что Бевз поделился, что украинская делегация во время встречи с представителями США донесла позицию, что прекращение огня со стороны страны-агрессора является первоочередной предпосылкой к началу переговоров об окончании войны. Он отметил, что представители Украины объяснили делегации США, что трудно вести переговоры, когда враг каждую ночь запускает сотни ударных дронов и убивает гражданское население.

