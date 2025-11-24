Мальчик заметно подрос.

Победительница "Евровидения-2016", певица Джамала впервые полностью показала своего младшего сына Алима Сеит-Бекира. Она поздравила мальчика с особым праздником.

Как оказалось, 24 ноября малыш отметил свое 1,5-летие. Джамала поделилась своими мыслями относительно материнства с подписчиками в Telegram. В частности, она отметила, что иногда все еще ловит себя на мысли, что она мама трех мальчиков.

"Каждое утро особенное. Сегодня 1,5 года - почтенный возраст", - написала звезда.

Видео дня

Также артистка добавила несколько фото с празднования, на которых засветила лицо маленького Алима. На них можно заметить, что мальчик уже подрос и по сравнению с братьями имеет гораздо более светлые волосы.

На других кадрах позировали и старшие сыновья Джамалы - 7-летний Эмир-Рахман и 5-летний Селим-Гирай. Очевидно, семейство провело вместе праздничное утро, а маленький именинник получил в подарок шарики и тортик.

Напомним, что Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеит-Бекира Сулейманова. Вместе они воспитывают троих сыновей. Недавно певица трогательно поздравила мужа с 34-летием, признавшись ему в любви и показав редкие совместные фото.

Вас также могут заинтересовать новости: