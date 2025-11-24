Дэн Пинчбек вспоминает, что хотел убедить издателя изменить название игры.

Креативный директор Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Дэн Пинчбек рассказал, как начиналась работа над игрой после того, как проект забрали у Hardsuit Labs. Он с самого старта сомневался, что студия вообще сможет вытянуть духовную наследницу культовой RPG.

Как Пинчбек рассказал в интервью Кэт Бертон, они всерьез обсуждали вместе с продюсером Paradox, как убедить издателя отказаться от названия Bloodlines 2. Пинчбек вспоминает, что команда прекрасно понимала, что полноценный сиквел сделать не получится:

"Как заставить их не называть игру Bloodlines 2? Это не сиквел. Мы не можем создать продолжение - на это не хватит ни времени, ни денег".

Он объяснил, что первая Bloodlines вышла в довольно уникальную эпоху, тогда можно было выпускать амбициозные игры, пусть даже сломанные, зато с интересными идеями, и такие тайтлы часто становились культовыми. Сейчас же индустрия работает иначе, и подобное уже не прокатит.

Понимая ограничения, Пинчбек хотел сфокусировать команду на более компактной и линейной игре. Но, по его словам, разработка быстро превратилась в попытку распутать клубок из амбиций всех сторон: "Мы не можем сделать Bloodlines 2, не можем сделать Skyrim, но можем сделать Dishonored".

Пинчбек ушел из The Chinese Room летом 2023 года, когда игра была готова примерно наполовину. Уже без него проект снова представили публике, несколько раз перенесли и в итоге выпустили только в 2025 году.

На старте Bloodlines 2 получила смешанные оценки и от критиков, и от игроков. Мы рассказывали, что обозреватели хвалят сюжет и визуальную часть, но ругают почти все остальное.

