5 бесплатных приложений, которые нужно сразу установить на новый компьютер

Они помогут сделать вашу систему удобнее, безопаснее и "чище".

Если вы недавно купили компьютер с Windows 11 или обновились до свежей ОС, есть смысл сразу же установить парочку действительно полезных бесплатных приложений, которые значительно улучшат работу системы.

Многие из них избавят вас от множества проблем в будущем, тогда как другие сделают использование Windows 11 гораздо более приятным. По версии специалистов портала BGR, вот пять таких программ.

При первом использовании компьютера вы захотите загрузить всевозможные популярные программы: браузеры, мессенджер, антивирусы и другие. Однако вручную скачивать и по очереди устанавливать каждую программу – это долго и неудобно. Именно тут на помощь приходит Ninite.

Вы просто заходите на сайт, отмечаете галочками нужные программы – и Ninite формирует единый инсталлятор, который установит все сразу. Это экономит время и избавляет от лишнего клика по сайтам.

Оптимальная бесплатная альтернатива Microsoft Office. Включает текстовый редактор, презентации, таблицы, а также модуль для создания баз данных и векторную графику

Хотя в Windows 11 часто предустановлен Office 365, для его использования требуется подписка, а веб‑версия не всегда покрывает весь функционал.

Безопасность паролей – одна из главных задач на новом ПК. Bitwarden – это менеджер паролей, который позволяет хранить неограниченное количество логинов и паролей под единственным "мастер‑паролем", известным только вам.

Кроме логинов можно сохранять данные кредитных карт – и все это синхронизируется через ПК, ноутбук или смартфон. Помимо настольного приложения, вы также можете установить Bitwarden как расширение для браузера,

Обмен файлами между разными устройствами – популярная головная боль на Windows. Если вы хотите передавать файлы между компьютером, телефоном и другими устройствами без облака, LocalSend – оптимальное решение.

По сути, это аналог AirDrop Apple, но для любых устройств. Главное – чтобы они были в одной сети Wi‑Fi.

Стандартный "удалитель программ" в Windows не всегда полностью удаляет приложения – часто остаются разные файлы и записи в реестре. Revo Uninstaller решает эту проблему: он полностью удаляет нужную программу, включая ее "следы".

Это особенно полезно, если вы хотите почистить ОС от предустановленного или ненужного ПО – так вы избавитесь от мусора, который может замедлять работу компьютера.

Ранее аналитики опубликовали свежую статистику по распределению разных версий Windows. Из нее стало известно, что доля пользователей Windows 11 впервые превысила 55%, а популярность "десятки", официальная поддержка которой прекратилась в октябре, упала до 41%.

Microsoft ранее подтвердила, что пока у них нее планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой "операционки" вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а во второй половине 2026-го ожидается сборка 26H2.

