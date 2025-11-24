Рютте отметил, что в американском плане есть много хороших элементов, однако некоторые пункты нужно доработать.

Состоявшаяся в Женеве встреча, где обсуждался "мирный план" Соединенных Штатов Америки для завершения войны в Украине, была очень успешной.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире Fox News. По его словам, план будут продвигать дальше.

"За последние 10 месяцев я видел, что президент Трамп и его команда – Рубио (госсекретарь США Марко Рубио, – ред.), и, конечно, Хегсет (министр обороны США Пит Хегсет, – ред.) и Уиткофф (спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, – ред.) – действительно прилагают огромные усилия, чтобы решить эту войну", – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что в американском плане есть много хороших элементов, однако некоторые пункты нужно доработать:

"Я не хочу разбирать план по пунктам, особенно потому, что он сейчас обсуждается. Как я уже сказал, в плане много хороших моментов… но есть и те, которые требуют доработки".

Мирный план США для Украины: основное

На прошлой неделе в западных СМИ стали сообщать о разработанном США и Россией плане для завершения войны в Украине. Он насчитывал 28 пунктов, в том числе – сокращение численности ВСУ, отказ Украины от всей территории Луганской и Донецкой областей и так далее.

Многие политики критиковали этот план, называя его призывом к капитуляции Украины. К примеру, бывший премьер Британии Борис Джонсон говорил, что этот план "предусматривает военную кастрацию Украины".

На днях в Женеве состоялась встреча представителей США, Украины и Европы, где стороны обсуждали этот план. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что участие в переговорах принимали представители Украины, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании.

24 ноября стало известно, что по итогам этой встречи "мирный план" сократили с 28 пунктов до 19. Financial Times отмечало, что ключевые вопросы должны решить президенты США и Украины.

