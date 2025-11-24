Были использованы реалистичные копии китайских и российских систем противовоздушной обороны.

На военно-морской авиабазе Фаллон в американском штате Невада 10 ноября состоялись учения Resolute Hunter 26-1, во время которых были замечены полномасштабные макеты систем противовоздушной обороны иностранного производства, похожие на С-300 и HQ-9.

Как сообщает Defence Blog, приманки были окрашены в пустынный камуфляж, который обычно ассоциируется с иранскими войсками. Отмечается, что американские вооруженные силы продолжают использовать реалистичные копии китайских и российских систем противовоздушной обороны, а также другую иностранную военную технику для подготовки экипажей к будущим конфликтам.

"Появление макетов С-300 и HQ-9 в камуфляже в иранском стиле свидетельствует о том, что учитывается широкий спектр потенциальных противников. Эти системы эксплуатируются несколькими странами, а макеты позволяют американским вооруженным силам изучать, как различные схемы камуфляжа, так и методы развертывания и обнаружения", – написало издание.

Видео дня

Украинский ресурс "Милитарный" сообщил, что шасси макета, который использовали военные США, имитирует МЗКТ-7930. Именно на нем базируется ЗРК С-400. Вероятно, эти же макеты использовали для имитации китайского HQ-9 из-за сходства с российскими установками.

"Зато радар макета похож на 30Н6 из состава ЗРК С-300 из-за формы верхней части полотна. Такие суррогаты воспроизводят радарные сигнатуры, сенсорные данные и тактику, характерную для российских и китайских систем", – говорится в сообщении.

Удары по российским системам ПВО: опыт Украины

Как сообщал УНИАН, ВСУ атаковали ЗРК С-300 в Ростовской области России в 160 км от линии фронта ракетой "Нептун".

Аналитики Defence Express отметили, что удар наносился подразделениями Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью – ракета "Нептун", которую уже использовали для поражения российских ЗРК в оккупированном Крыму в 2023 году.

В Defence Express предположили, что цель этого удара – создание коридора для атак по нефтеперерабатывающему заводу.

Вас также могут заинтересовать новости: