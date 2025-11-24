По его словам, также надо учитывать его последствия для европейской безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хотя на Женевских переговорах некоторые вопросы были выяснены, но "мир в Украине не наступит за одну ночь". Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что канцлер четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на мирный план по Украине, учитывая его последствия для европейской безопасности, и призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в переговорах.

"Для нас важно, что не может быть никакого мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет", - сказал он.

Встреча в Женеве

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Женеве (Швейцария) состоялись отдельные встречи делегаций Украины и Соединенных Штатов, а также представителей ведущих стран Европы.

Сейчас представители Украины, которые на выходных принимали участие во встречах с американской стороной в Женеве с целью обсуждения плана завершения войны, возвращаются в Киев.

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Президент добавил, что координация с Европой и другими партнерами в мире продолжится.

