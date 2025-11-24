Советник Ермака заявил, что США не будут привлекать Украину в процесс донесения до РФ переработанного мирного плана.

Соединенные Штаты Америки самостоятельно передадут Российской Федерации обновленный проект "мирного плана" об окончании войны после доработки документа с украинской стороной. Об этом советник руководителя Офиса президента Александр Бевз в эфире Суспильного.

Что будет дальше в переговорном процессе по мирному плану

Бевз отметил, что сразу после приезда в Киев сегодня вечером, делегация едет на встречу с Зеленским, и будет определяться схема работы на ближайшие дни.

Советник Ермака объяснил, в чем заключается текущая договоренность с американской стороной, которая сохраняет текст с украинскими замечаниями у себя.

"Они являются держателем текста. Они были инициаторами, держат так называемую "мастер-копию" и очень сенсетивны к ее разглашению, пока она не будет финализирована... Далее я думаю, в течение ближайших дней этот текст будет ими доработан. Мы надеемся, что коммуникация президентов Украины и США произойдет в ближайшее время. Не хотел бы концентрироваться на том дедлайне, который ставили в Женеву, то есть о Дне благодарения", - сказал Бевз.

В частности, по его словам, сейчас все понимают, что важно дойти до консенсусного документа, чем сделать это как можно быстрее в конкретный день. Чиновник подчеркнул:

"Но также договоренность заключается в том, что как только этот текст будет согласован между нами, Украиной и США, американцы будут об этом говорить с россиянами, и собственно это ожидается как следующий этап этого процесса".

Донесение проекта мирного плана до России

Он признался, что американцы не вовлекают Украину в этот процесс.

"И возможно, это нормально, если они выступают в роли определенного модератора, который стремится найти посередине позицию между двумя сторонами войны", - сказал Бевз.

Советник считает, что когда США финализируют текст с Украиной, видимо состоится встреча, или сначала передача текста, а затем встреча, и дальнейшая коммуникация с российской стороной.

"К сожалению, мы уже слышим определенные сигналы из Москвы. Сегодня была определенная реакция. Наверное пока нельзя ее назвать достаточно официальной, чтобы делать суждения, но можно понять нарратив, что отклонение от того первоочередного плана из 28 пунктов воспринимается в Москве негативно", - отметил Бевз.

Он отметил, что слышал от российской стороны утверждение, что якобы в 28 пунктах было слишком много уступок сделано Украине. Чиновник сказал:

"У нас, конечно, на этот счет совсем другая точка зрения".

"Мирный план" США - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Женеве состоялись встречи украинской и американской делегаций. Также в Женеву прибыли советники лидеров ведущих европейских государств.

Перед этим американцы передали Украине проект из 28 пунктов по окончанию войны. Подавляющая часть этих пунктов противоречит интересам Украины и Европы, и вообще, американское предложение созвучно с требованиями России, из-за которых она введет полномасштабную войну против Украины.

По итогам встреч в Женеве сообщалось, что в американский текст были внесены существенные изменения.

