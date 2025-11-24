Певец утверждает, что подавал свою заявку на конкурс.

Популярный певец Меловин удивил поклонников новым заявлением. Он сообщил, что должен был бы участвовать в Нацотборе-2026, но отказался.

В своем блоге в Threads артист неожиданно заявил, что должен был бы быть в лонглисте Национального отбора на "Евровидение-2026". Как оказалось, Меловин, который уже представлял Украину на песенном конкурсе в 2018 году, снова подавал свою заявку и даже прошел в следующий этап отбора.

По словам певца, ему лично звонила музыкальный продюсер Нацотбора-2026 Джамала с новостью о попадании в лонглист. Однако, Меловин почти в последний момент решил отказаться:

"19-го (ноября - УНИАН) мне звонит Джамала и поздравляет, что я прошел в лонглист Нацотбора. 20-го, я принимаю решение снять свою кандидатуру".

Меловин объяснил свое решение тем, что надо давать шанс менее известным исполнителям. Он даже озвучил своего фаворита нынешнего Нацотбора, отметив, что будет болеть за KHAYAT.

"Дорогу молодым! Я за Хаята!", - написал певец.

К слову, уже известны 15 участников Национального отбора-2026, среди которых много конкурсантов прошлых лет. В частности, двое артистов уже представляли Украину на "Евровидении", заняв в финале конкурса высокие места.

