Тесты раскрыли, сколько на самом деле живет смартфон с аккумулятором 7500 мАч

Благодаря новой кремний-углеродной технологии, китайские флагманы работают дольше остальных на рынке.

Ранее в этом месяце компания OnePlus вывела на рынок модель OnePlus 15 с аккумулятором объемом 7 300 мАч на базе кремниево-углеродной технологии (Si-C). Ее "собрат" от бренда OPPO – Find X9 Pro – предлагает еще большую батарею: 7 500 мАч.

Для сравнения: iPhone 17 Pro Max оснащен батареей 5 080 мАч, Pixel 10 Pro XL – 5200 мАч, а Samsung S25 Ultra – 5 000 мАч. То есть прирост составляет почти 50%. Журналисты Android Authority решили проверить, сколько на самом деле работают китайские монстры автономности с АКБ 7000 мАч и выше.

OnePlus 15 в среднем демонстрирует +19% автономности по сравнению с предшественником OnePlus 13 – что почти соответствует приросту батареи (+21%).

Find X9 Pro показывает еще более впечатляющий прирост: порядка +37% автономности при увеличении объема батареи на ~27%.

В сравнении с другими флагманами с "устаревшими" литий-ионными батареями OnePlus 15 выдает +40% автономности по сравнению с Pixel 10 Pro XL и +28% по сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra.

В реальных сценариях (серфинг в интернете, видео, музыка) смартфоны спокойно проживают по два дня, а в умеренном режиме и того больше. В одном из тестов OnePlus 15 зарядили в пятницу, играли в игры и сидели в интернете, а подзарядка ему понадобилась только в воскресенье утром.

Видео дня

Итого: если следовать результатам тестов, можно реально ожидать 30–50% более длинный срок службы аккумулятора по сравнению с традиционными флагманами.

Впрочем, не обошлось и без нюансов. Так, батареи больших размеров дольше заряжаются при тех же показателях мощности зарядки. Например, OnePlus 15 заряжается полностью за 40 минут, а предыдущий флагман всего за 35 минут. У Find X9 Pro заряд длится даже дольше из-за более консервативной зарядки: более 68 минут до полной зарядки.

Другой момент – это долговечность кремниево-углеродных батарей. OnePlus обещает 80% здоровья аккумулятора после 1400 полных циклов зарядки для OnePlus 15, что лучше OnePlus 13 (1000 циклов), но все равно меньше, чем у некоторых конкурентов с другими технологиями.

Если тенденция сохранится, 2025 год может стать началом новой гонки автономности, где объем в 7000+ мАч станет новым стандартом, пишет Android Authority.

Меж тем инсайдеры утверждают, что в 2026 году смартфоны с батареей 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: