Певица неоднократно принимала участие в конкурсе.

Певица Jerry Heil, которая попала в топ-15 участников Национального отбора на "Евровидение-2026", рассказала, почему решила принять участие в конкурсе в четвертый раз.

Месяцами ходили слухи о возможном возвращении артистки на сцену Нацотбора, поэтому ее попадание в лонглист - вполне ожидаемое. Сама же Jerry Heil призналась в Instagram, что не имеет целью "закрыть гештальт", а вместо этого мечтает вывести украинскую музыку на новый уровень.

"Да, я хочу одержать победу для Украины на "Евровидении". Однако я хочу победы для нашей музыки в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом - и буду работать неустанно, пока это действительно не произойдет".

Также Jerry Heil раскрыла, что начала готовиться к этому Нацотбору сразу после участия в "Евровидении-2024":

"Международные коллаборации, люди, которые приезжают на мои концерты в Украину, чтобы услышать вживую украинскую музыку и, знакомясь с ней, влюбляются в нашу культуру и начинают изучать украинский язык... Все это доказало мне, что мечта, которую мы с командой превратили в четкий план за два года неустанной работы после предыдущего участия, - осуществима!"

Напомним, что Jerry Heil представляла Украину на "Евровидении-2024" в дуэте с рэпершей Alyona Alyona. Они заняли третье место в финале конкурса с песней Teresa & Maria. К слову, партнерша по сцене уже поздравила Jerry с проходом в лонглист, написав: "Go girl (Вперед, девочка - УНИАН)".

Стоит отметить, что Jerry Heil активно работает на иностранную аудиторию. В частности, на днях она представила дуэт с румынской звездой Irina Rimes.

