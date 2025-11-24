В компании заявили, что функция, которой приписывают обучение ИИ, существует уже много лет.

Google отреагировала на посты в соцсетях о том, что компания якобы изменила политику и начала использовать письма Gmail для обучения своих моделей ИИ.

По сети разошлась заметка компании разработчика антивируса Malwarebytes, где утверждалось, что единственный способ отказаться от обучения ИИ - выключить умные функции Gmail.

В Google называют это всё дезинформацией. Представитель компании Дженни Томсон в комментарии The Verge заявила, что никаких изменений в настройках пользователей не было, функция Gmail Smart Features существует много лет, а сама почта не используется для обучения Gemini.

Видео дня

Тем не менее кое-что всё-таки стоит проверить вручную. Один из сотрудников The Verge обнаружил, что ранее отключённые им smart-функции оказались снова включены.

Если у вас активированы умные фичи Gmail, сервис может автоматически отслеживать статусы заказов, добавлять билеты в календарь или предлагать подсказки внутри интерфейса. В Workspace при включении этих инструментов появляется надпись о том, что пользователь "разрешает использовать контент и активность внутри Workspace для персонализации опыта". Но, как подчёркивает Google, это не означает передачу текста писем для обучения моделей

Ранее мы рассказывали, что в Google Maps появилась новая полезная функция, но использовать её можно только на Google Pixel. Google Maps Power-Saving Mode позволит экономить батарею во время пользования картами.

Вас также могут заинтересовать новости: