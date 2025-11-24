Актер Дэвид Харбор, известный благодаря роли Джима Хоппера в сериале "Очень странные дела", оказался в центре скандальных слухов.
Как известно, в этом году актер развелся с певицей Лили Аллен, с которой был в браке четыре года. В ее новом альбоме "West End Girl" вышла песня об измене и неожиданном романе бывшего. СМИ приписали актеру роман с костюмершей Натали Типпетт.
По данным источников Daily Mail, 50-летний Харбор мог возобновить контакт с костюмершей - ее сентябрьские фото сделаны в элитном спа "Thermea Village" в канадском Виннипеге, когда актер также находился в городе, снимая сиквел рождественской комедии "Violent Night 2".
Фанаты неоднократно видели актера в сауне и на территории спа, а близкие к паре источники утверждают, что Харбор и Типпетт могли поддерживать связь даже после того, как Аллен раскрыла роман актера.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о жалобах актрисы Милли Бобби Браун на поведение Харбора во время съемок. Уже вскоре они появились вместе на премьере последнего сезона "Очень странных дел", продемонстрировав дружеское поведение.