Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия.

В Украине запустили тестирование новейшей спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Отныне абоненты "Киевстар" могут отправлять SMS напрямую через спутник даже при полном отсутствии мобильной связи без дополнительной оплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил CEO компании "Киевстар" Александр Комаров.

"В Украине, где блэкауты и повреждения инфраструктуры стали частью реальности, оставаться на связи означает оставаться в безопасности. В критические моменты важно каждое сообщение - оно может быть на вес жизни. Во внедрении технологии Starlink Direct to Cell мы начинаем с базового, но жизненно необходимого функционала - обмена SMS", - отметил Комаров.

Видео дня

Смартфон абонента автоматически сам будет находить спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия.

Отмечается, что Украина первая в Европе и одна среди первых в мире внедряет Starlink Direct to Cell.

По словам CEO компании "Киевстар", сейчас технология доступна на смартфонах с поддержкой 4G на операционной системе Android. Позже доступ будет открыт для пользователей операционной системы iOS.

Кроме того, позже ожидается запуск голосовых звонков и мобильного интернета.

Спутниковая связь в смартфоне - главные новости

В июле 2025 года сообщалось, что Украина станет первой европейской страной, которая предложит услуги мобильной связи от Starlink. Тогда отмечалось, что обмен сообщениями будет запущен до конца текущего года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к интернету в середине 2026 года.

В августе в Украине протестировали эту спутниковую технологию. Starlink Direct to Cell позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Таким образом украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

Вас также могут заинтересовать новости: