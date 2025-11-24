Президент Украины заявил, что чувствительные темы по "мирному плану" он лично будет обсуждать с главой Белого дома.

В понедельник, 24 ноября, украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу, которое опубликовано в его Telegram-канале, поделился, какого прогресса по "мирному соглашению" удалось достичь.

В частности, Зеленский сообщил, что после обсуждений перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Например, он рассказал, что в "мирном плане" Трампа уже нет 28 пунктов.

"По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28 пунктов, и много правильного учтено в этой рамке", - заявил президент Украины.

В то же время, Зеленский добавил, что всем вместе есть над чем поработать, чтобы сделать финальный документ.

"И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно", - отметил он.

Президент Украины проинформировал, что украинская команда уже доложила по новому драфту шагов.

"И это действительно правильный подход - чувствительные вещи, сенситивные вещи я обсужу с Президентом Трампом", - заявил Зеленский.

Он заверил, что Украина никогда не будет преградой для мира.

"Это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, правительство готово все для этого сделать и работать максимально быстро. В то же время, Зеленский не исключает, что именно со стороны врага будут проблемы.

"И также понимаем, как много интересов вокруг Украины, и прежде всего есть интерес из России, чтобы сбить этот шанс на договоренность и чтобы продолжить войну", - отметил украинский лидер.

Он заверил, что в правительстве видят, кто очень старается ослабить позицию Украины, вбрасывает дезинформацию, запугивает людей.

"Противодействуем каждой такой попытке сбить окончание войны. Нам важна конструктивная работа с партнерами. Мы заботимся об интересах Украины и защищаем украинцев - именно это наши ключевые рамки переговоров", - заверил глава страны.

Зеленский уверен, что Россия не уменьшит давление на Украину и на ее народ, поэтому он призвал граждан внимательно относиться к воздушным тревогам.

"Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы у Воздушных сил и у всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать", - заверил президент украинцев.

В то же время, он считает, если США видят конструктив со стороны России относительно переговоров и действительно дело идет к окончанию войны, тогда не должно быть массированных ударов по Украине.

"Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки. Россия войну эту начала - Россия должна войну эту закончить, и обеспечиваем необходимые обстоятельства диалогом с нашими партнерами", - заявил Зеленский.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источники, знакомые с ходом обсуждений, рассказали Financial Times, что "мирный план" США по завершению войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов. В то же время, какие именно положения были убраны, не уточняется. Отмечается, что делегации США и Украины оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Также мы писали, что источники в Белом доме сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе не запланирована. Ранее в СМИ писали, что Трамп установил "дедлайн" для Зеленского по принятию решения по "мирному плану" до 27 ноября, поэтому Украина хотела до этой даты иметь встречу с главой Белого дома.

