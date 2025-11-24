Следующую перепись населения будет возможно проводить только после окончания войны.

Украина может провести перепись населения не раньше 2028 года, поделился в интервью LIGA.net руководитель Государственной службы статистики Арсен Макарчук.

Он пояснил, что по закону следующая перепись населения может состояться после того, как в стране завершится война. Кроме того, надо дать определенное время, чтобы люди смогли вернуться в свои дома, а также чтобы состоялась частичная мобилизация, изменился рынок труда и тому подобное.

"Мы считаем, что такой переходный период займет минимум полтора-два года после достижения стабильной ситуации с безопасностью", - отметил Макарчук.

Видео дня

Именно поэтому он и предположил, что, вероятно, не раньше 2028 года переписи населения проводить страна не будет.

"Поэтому реалистично перепись населения возможна не ранее 2028 года, а общее окно - 2028-2029 годы", - добавил он.

Также Макарчук напомнил, что Госстат готовился к проведению переписи населения в 2023 году. Уже разработан план, подготовлены методологические материалы и есть определенные наработки.

"Мы точно не начинаем с нуля, но с 2022 до 2028 года существенно меняется доступность и качество данных", - отметил Макарчук.

Поэтому, следующую перепись населения будут проводить в другом формате. В частности, она состоится без бумажных форм и массового обхода домохозяйств.

Госстат ориентируется на современную практику: комбинированные переписи, где основой являются государственные реестры, тогда как в домохозяйствах собирается только то, чего нет в реестрах.

"Некоторые страны уже проводят полностью реестровые переписи без опроса людей. До 2028 года мы однозначно будем использовать реестры, а уже в ближайшие годы определим - это будет комбинированный или полностью реестровый формат", - пояснил глава Госстата.

Последний раз перепись населения в Украине проводили в 2001 году и на то время население страны составляло 48,46 млн человек. Впоследствии по состоянию на 1 декабря 2019 года численность населения без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по данным, составила 37,29 млн человек.

Аналитики Forbes Украина сделали предположение, что на свободной территории Украины осталось около 30,5 млн граждан.

Население Украины во время войны: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи Элла Либанова считает, что сейчас на подконтрольных Украине территориях проживает около 28-30 миллионов человек. Либанова добавила, что в странах Евросоюза сейчас проживает примерно 4,3 млн украинцев и еще около одного миллиона - в таких странах, как Великобритания, США, Канада, Латинская Америка и др. Демограф отметила, что посчитать количество населения на оккупированных территориях гораздо труднее.

Также мы писали, что Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в октябре этого года, чтобы узнать, как украинцы оценивают будущее своей страны через 10 лет. 56% опрошенных верят в то, что Украина станет процветающим государством в составе Евросоюза, тогда как 31% респондентов ответил, что в стране через это время будет разрушена экономика, а также ее ждет большой отток людей. Примечательно, что в опросе, который проводился в мае-июне у украинцев были менее оптимистичные настроения, чем сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: