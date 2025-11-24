Расположенный к востоку от Мадагаскара, он был назван одним из самых красивых островов мира, остающихся незамеченными.

Потрясающий райский остров в Индийском океане описывают как столь же прекрасный, как Мальдивы, но туристов там почти нет. Об этом пишет Daily Express.

Остров Реюньон - заморская территория Франции, часть Маскаренских островов в Индийском океане.

Расположенный к востоку от Мадагаскара, он был назван журналом Business Insider одним из самых красивых островов мира, остающихся незамеченными. Сайт аренды жилья для отдыха HomeToGo назвал его "фантастической альтернативой популярным Мальдивам", архипелагу у побережья Индии.

Видео дня

Отмечается, что население острова составляет 873 000 человек, которые говорят преимущественно на реюньонском креольском языке, несмотря на то, что официальным языком является французский. Реюньон образован на западе горой Салазис, потухшим вулканом, а на востоке - горой Гран-Брюль, где находится действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез.

Мишель Карам, генеральный директор müvTravel, назвал остров Реюньон "одним из самых необычных райских островов на планете". Он сказал:

"Остров известен своими вулканическими, тропическими лесами, коралловыми рифами и пляжами".

Интересно, что на Реюньоне множество пляжей: часто они оборудованы площадками для барбекю, удобствами и парковкой. Это отличное место для активного отдыха, где можно заняться пешими прогулками, велоспортом, плаванием, подводным плаванием, парапланеризмом, рафтингом, дайвингом, верховой ездой и наблюдением за китами.

Пляж Эрмитаж - самая обширная и хорошо сохранившаяся лагуна острова и популярное место для снорклинга. Это белоснежный песчаный пляж, окруженный казуаринами, под которыми местные жители часто устраивают пикники.

Отмечается, что Вьё-Порт в Сен-Филиппе - это зелёный песчаный пляж, состоящий из мельчайших кристаллов оливина, образованный лавовым потоком 2007 года, что делает его одним из самых молодых пляжей на Земле.

"Но города на окраинах острова также заслуживают внимания: здесь есть рестораны, музеи и достопримечательности. Большинство населённых пунктов расположено на окраине острова, и только одна дорога пересекает центр страны, размер которого составляет 100 на 60 км", - сказано в статье.

Наиболее распространёнными блюдами, которые всегда сопровождаются рисом, местный вариант индийского карри, ругай и циветты.

Новости туризма

В 2025 году Таиланд рассчитывал на рост туристических потоков на волне популярности третьего сезона сериала "Белый лотос". Однако в лидеры в регионе постепенно вырывается совсем другая страна.

Как пишет Travel Off Path, в последние годы интерес международных путешественников к Малайзии растет настолько стремительно, что к 2026 году она вполне может обогнать по популярности Таиланд.

Вас также могут заинтересовать новости: