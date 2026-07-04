Драки из-за бензина и не только: CNN показал, что происходит на российских АЗС (видео)

Бензин стал самым дорогим парфюмом для жителей "страны-бензоколонки".

Россияне на заправках кричат друг на друга и устраивают драки из-за бензина. Это становится довольно привычным явлением, поскольку нарастающие украинские удары с помощью дронов усугубляют топливный кризис в России, отмечают в своем видеообзоре журналисты CNN.

По данным издания, только на официальном уровне 50 регионов федерации сообщают о дефиците топлива – это намного больше половины страны. Неофициально – топлива не хватает в России повсеместно.

Так, например, в Краснодаре две женщины напали на мужчину за то, что он на АЗС пытался налить топливо в канистру. В большинстве регионов РФ это запрещено.

Россияне снимают видео, в которых предлагают устраивать свидания на заправках и вместе ждать, пока приедет бензовоз с топливом, или вообще устраивать пикники возле АЗС.

Жители РФ сами над собой смеются, однако признаков серьёзных беспорядков пока не наблюдается. Россияне покорно толкают машины с пустыми баками в сторону ближайших заправок, где есть топливо, даже в столичной Москве.

Высокие цены на топливо непременно вызовут скачок инфляции в России. Между тем кремлевский диктатор Путин называет украинскую дронную кампанию против местных НПЗ "информационной операцией с целью породить у россиян неуверенность в себе, а ещё лучше – довести общество до раскола".

Пока можно с уверенностью констатировать, что очереди на российских АЗС побили рекорд длины в 5 километров. По меньшей мере 900 автомобилей были замечены в очереди за топливом на автомагистрали в Сибири – время ожидания составляет до 36 часов, подсчитали журналисты The Telegraph.

Экономика России – главные новости

Из-за потери значительной части собственной переработки Москва вынуждена выталкивать нефть за границу, поэтому ее экспорт из России достигает рекордных показателей. При этом цены на нефть после разблокирования Ормузского пролива обвалились, поэтому ни о каких сверхприбылях Кремля речь уже не идет.

Россия в настоящее время производит лишь 85 000 тонн бензина в день, тогда как летний спрос достигает 110 000 тонн. Аналитики, впрочем, предупреждают: нет оснований полагать, что экономика России не выдержит или что народ восстанет. В то же время Москва вряд ли сможет продолжать войну с нынешней интенсивностью более года.

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