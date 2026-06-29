Топливная паника: эксперт объяснил, почему Путин помогает Москве за счет других регионов

В Крыму на черном рынке произошло подорожание топлива.

Россия пытается максимально снабдить Москву огромными объемами топлива, а другие города их не интересуют. Об этом в эфире "Киев24" сказал военный эксперт Иван Ступак, комментируя топливный кризис в России.

Он отметил, что во время проблем с топливом в Украине в 2022 году не было таких ссор и попыток сливать топливо из баков, как это происходит сейчас в России.

"Действительно истерика. Огромное количество женщин записывают истеричные видео на тему: "Нет топлива, мы сейчас все умрем", – отметил эксперт.

Видео дня

В то же время, по словам Ступака, в Москве это "самая болезненная тема", поэтому сейчас пытаются максимально насытить рынок огромными объемами топлива. Прежде всего – из Беларуси.

"Всё остальное их уже не интересует. Даже если это Магадан или Омск. Будут ли там проблемы – неважно. Потом это как-то само собой решится", – сказал эксперт.

Ситуация с топливом в Крыму

Он отметил, что во временно оккупированном Россией Крыму действует черный рынок топлива. По словам Ступака, еще несколько недель назад цена за литр топлива там составляла примерно 200 гривен, а сейчас – 250.

Кроме того, говорит эксперт, водителям грузовиков за рейс в Крым полторы недели назад предлагали 2–2,5 тысячи долларов. По состоянию на вечер 28 июня эта сумма уже выросла до 4,5–6,5 тыс. долларов за рейс.

Путин признал топливный кризис

Как сообщалось, в России из-за ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре стремительно ухудшается ситуация с топливом. Российский диктатор Владимир Путин признал, что российский рынок топлива столкнулся с проблемами: на заправках образуются очереди, а некоторые марки бензина не всегда есть в продаже. В то же время он заявил, что запасы топлива якобы остаются "почти на уровне прошлого года".

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