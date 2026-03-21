В столице Чехии проходят масштабные протесты – таких в стране не было с 2019 года. Люди выступают против политики правительства - сокращения оборонных расходов, преследования оппозиционных СМИ и неправительственных организаций, пишет Reuters.

Организаторы заявили, что на улицы вышли около 400 тысяч протестующих против правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Люди выходят с лозунгами "Мы не позволим украсть наше будущее" и обвиняют власть в откате от демократических принципов и усилении влияния олигархов.

Противники правительства Бабиша также обратили внимание на сокращение расходов на оборону в бюджете и на планы изменить финансирование общественного телевидения, что, по их мнению, повредит его независимости. Кроме того, их беспокоит ужесточение правил раскрытия информации для неправительственных организаций.

Почему чехи протестуют против законопроекта об "иноагентах"

Как пишет Deutsche Welle, законопроект об "иноагентах" предполагает широкую сферу применения и предусматривает крупные штрафы. Если он будет принят в нынешней редакции, то обяжет регистрироваться широкий круг юридических и физических лиц, имеющих связи с зарубежными странами или получающих иностранное финансирование. За несоблюдение предусмотрены выплаты в размере до 612 000 евро, или до 10% годового дохода.

Неправительственная организация "Миллион моментов за демократию", которая находится в оппозиции к действующему правительству, назвала законопроект об "иноагентах" копией российской модели. В организации заявляют, что закон направлен непосредственно против НПО, но при этом игнорирует иностранные СМИ, в том числе пророссийские.

Как изменилось правительство в Чехии

Напомним, что Андрей Бабиш, который построил бизнес-империю в пищевом, химическом и сельском секторах, был премьер-министром в 2017-2021 годах. Бабиш и его популистская партия ANO вернулись к власти в декабре 2025 года после четырех лет в оппозиции, создав коалиционное правительство с правой партией Автомобилисты и крайне пророссийской СПД.

Новое правительство Чехии не просто является правым, оно может стать одним из союзников Венгрии и Словакии, и тогда Чехия станет еще одной страной в ЕС, которые открыто выступают против поддержки Украины в войне с Россией.

