Президент Чехии призвал НАТО к более жестким шагам, чтобы утихомирить Россию, – The Guardian

По мнению Павела, союзники сами позволили Кремлю вести себя так дерзко.

Президент Чехии Петр Павел призвал Североатлантический альянс действовать жестко и продемонстрировать силу в ответ на постоянные провокации со стороны Москвы на восточном фланге. Об этом сообщает издание The Guardian по итогам интервью с чешским лидером.

Как отметил бывший генерал и экс-глава военного комитета НАТО, Кремль научился балансировать на грани Статьи 5, стараясь не пересекать ее, но постоянно испытывая терпение союзников.

"Россия, к сожалению, не понимает добрых слов. Они в основном понимают язык силы, в идеале подкрепленный действием… если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение сбивать либо беспилотный, либо пилотируемый летательный аппарат", – заявил Павел.

Видео дня

Москва регулярно устраивает провокации в воздухе и совершает опасные облеты над военными кораблями в Черном и Балтийском морях. Как рассказал политик, когда он лично спрашивал у российских военных руководителей о причинах таких действий, их ответ был краток: "потому что мы можем".

По его мнению, именно такое дерзкое поведение союзники сами позволили Кремлю.

Для противодействия агрессивному поведению чешский лидер предложил целый ряд вариантов. Среди радикальных мер – отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

Отдельно Павел призвал США усилить давление. Он считает, что американские переговорщики Уиткофф и Кушнер должны действовать жестче и прямо связывать отмену ограничений с мирным урегулированием.

В то же время чешский лидер раскритиковал Европу за пассивность и постоянное ожидание сигналов из Вашингтона.

"Мы в основном ждем, что придет из Вашингтона. Если мы не предложим свои собственные решения, то будем выглядеть слабыми или дезориентированными", – заявил он.

По мнению Павела, хотя лучший момент для экономического удара по РФ из-за войны на Ближнем Востоке был упущен, Запад должен сделать "последнюю попытку" введения жестких санкций. Условия для Кремля должны быть четкими:

"Если вы хотите отменить санкции, чего они и добиваются; если вы хотите начать обсуждение вопросов европейской безопасности, о чем вы неоднократно заявляли, мы к этому готовы. Но условие ясно – прекращение огня и переговоры о мире в Украине".

Украина - Чехия - другие новости

Ранее УНИАН писал о заявлении президента Чехии относительно возможного завершения войны и последствий "плохого мира" для Украины. Он подчеркнул, что если Украину заставят заключить невыгодное мирное соглашение, "мы все будем ощущать последствия этого десятилетиями". Павел отметил, что поддержка Украины – это не благотворительность, а "прямая инвестиция в европейскую безопасность", ведь Украина сейчас фактически защищает всю Европу.

Также напомним, что Чехия отправила Украине дроны на основе перехваченного российского БПЛА. Отмечается, что новый дрон невозможно заглушить благодаря оптическому волокну, и он на треть дешевле других моделей. Его назвали "Яном Жижкой" в честь известного чешского полководца.

Вас также могут заинтересовать новости: