'Будем идти годами': Z-военкор внезапно признал, что Россия провалила цели 'сво' (видео)

Для полного захвата Донецкой области может понадобиться более года, убеждает пропагандист.

Известный российский Z-блогер, пропагандист Юрий Котенок неожиданно заявил, что Россия провалила так называемую "сво", не достигнув первоначальных целей даже за три с половиной года.

Как заявил Котенок в интервью, фрагмент которого появился в сети, Россия не смогла реализовать ни "денацификацию", ни "демилитаризацию" Украины.

Кроме того, Котенок заявил, что фронт оказался в тупике, а даже полный захват Донецкой области может длиться годами. Пропагандист намекнул, что сейчас ситуация выглядит тупиковой.

"По приблизительным подсчетам, если мы такими же темпами будем продвигаться по укрепрайонам, ломая оборону противника, то мы будем идти годами... По моим подсчетам, если такими темпами мы будем двигаться вперед, выгрызая десятки метров в день - от года до полутора лет только на освобождение территории "ДНР" нам понадобится", - заявил военкор.

Котенок, который ранее публично поддерживал войну и призывал к ее продолжению, внезапно признал, что военные цели России в Украине остались только на бумаге, но реальная ситуация значительно иная.

"У нас прошло три с половиной года с тех пор, как мы проводим "специальную военную операцию". Насколько мы приблизились к реализации своих целей? Откровенно говоря, мы в начале большого пути, несмотря на потери и разрушения", - сказал Котенок.

Кто такой Юрий Котенок

Напомним, что Юрий Котенок - российский военный корреспондент, блогер и пропагандист, который освещает войну в Украине и поддерживает захватнические цели РФ.

Родился 7 февраля 1971 года в семье военных журналистов, его отец также писал об армии. Имеет звание подполковника запаса, работал во многих "горячих точках" - от Чечни до Донбасса. Является главным редактором портала "Сегодня.ру" и ведет Telegram-канал "Военкор Котенок". В 2020 году был тяжело ранен в Нагорном Карабахе во время атаки дрона на храм в Шуше.

